«Значит, без хлебушка». Полутораметровые сугробы замуровали жителей омского села

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Типичный Омск». В посте было также прикреплена запись, на которой видно, насколько замело дорогу, ведущую в село Чистово. Из-за сугробов, которые, по словам автора видео, достигают полутора метров в высоту, местные жители не могут получить продовольствие.
«Вот дорога на Чистово, вот это барханы. Вот как мне проехать? Я остановился, все занесено, вся дорога, чуть-чуть пробили, а там дальше мраки. Значит, Чистово без хлебушка. Полтора метра высотой сугробы», — рассказал автор видео.
Кроме того, мужчина отметил, что на ситуацию никак не реагируют власти. Никто даже не пытается очистить дорогу от снега, а вручную это сделать невозможно.
«Невозможно проехать, а дорожные службы не выполняют работу. Населенный пункт буквально отрезан от цивилизации», -добавил мужчина.
Напомним, что ранее на такую же проблему жаловались жители другого населенного пункта. Так, в Нижней Ильинке рассказали о невозможности выехать из населенного пункта из-за обилия снега. По словам местных, они даже не могут добраться до магазина и больницы.