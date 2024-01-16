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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:17

Из-за огромных сугробов жители омского села остались без хлеба

«Значит, без хлебушка». Полутораметровые сугробы замуровали жителей омского села

16 января 2024, 10:06
Фото: 1MI

Из-за огромных сугробов жители омского села остались без хлеба

Последствия метелей отрезали село Чистово от цивилизации, туда не может проехать даже машина с продовольствием.

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Типичный Омск». В посте было также прикреплена запись, на которой видно, насколько замело дорогу, ведущую в село Чистово. Из-за сугробов, которые, по словам автора видео, достигают полутора метров в высоту, местные жители не могут получить продовольствие.

«Вот дорога на Чистово, вот это барханы. Вот как мне проехать? Я остановился, все занесено, вся дорога, чуть-чуть пробили, а там дальше мраки. Значит, Чистово без хлебушка. Полтора метра высотой сугробы», — рассказал автор видео.

Кроме того, мужчина отметил, что на ситуацию никак не реагируют власти. Никто даже не пытается очистить дорогу от снега, а вручную это сделать невозможно.

«Невозможно проехать, а дорожные службы не выполняют работу. Населенный пункт буквально отрезан от цивилизации», -добавил мужчина.
Фото: Скриншот паблика "Типичный Омск"

Напомним, что ранее на такую же проблему жаловались жители другого населенного пункта. Так, в Нижней Ильинке рассказали о невозможности выехать из населенного пункта из-за обилия снега. По словам местных, они даже не могут добраться до магазина и больницы.

«В отрыве от цивилизации». Омская деревня попала в ловушку из-за последствий метели
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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Уборка снега#Новости#Сугробы#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Сугроб
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