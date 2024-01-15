gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Обморожение

Выбрать дату
Январь
Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу
Приятели решили пойти из поселка Ермак в Калачинск, но поняли, что потеряли ориентиры. Пока не сел телефон, мужчины успели позвонить в полицию.
1 января, 15:05
Декабрь 2023
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
12 декабря 2023, 05:13
Март 2023
Весна обманчива. Росгвардейцы спасли омича от гибели на морозе
Спасли беспомощного человека сотрудники Росгвардии. Омича передали медикам.
21 марта 2023, 08:05
Февраль 2023
В Омской области кочегар из воинской части попал в больницу с серьезным обморожением
27 февраля 2023, 08:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика