Обморожение

Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу

Приятели решили пойти из поселка Ермак в Калачинск, но поняли, что потеряли ориентиры. Пока не сел телефон, мужчины успели позвонить в полицию.