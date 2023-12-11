Не согреться. Этой зимой в Омске не открылась теплая палатка для бездомных

Пункт обогрева для бездомных появился по улице Багнюка, 8/1 и проработал с 1 октября 2022 года до 30 апреля 2023-го. У нуждающихся была возможность остаться на ночь, получить завтрак и ужин, а также обратиться за консультацией и помощью к дежурным администраторам. Но спустя год работы, проект «свернули».