Не согреться. Этой зимой в Омске не открылась теплая палатка для бездомных

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:17
Городу55 стало известно, что этой зимой в Омске не будет работать палатка для обогрева бездомных. Социальный проект в прошлом году запустили волонтеры общественно-церковного проекта «Автобус милосердия» при поддержке Фонда президентских грантов. На выигранные 2,2 млн рублей они купили двухслойную зимнюю палатку на 40 человек с деревянным полом и тепловой пушкой, которая поддерживает нужную температуру внутри.
Пункт обогрева для бездомных появился по улице Багнюка, 8/1 и проработал с 1 октября 2022 года до 30 апреля 2023-го. У нуждающихся была возможность остаться на ночь, получить завтрак и ужин, а также обратиться за консультацией и помощью к дежурным администраторам. Но спустя год работы, проект «свернули».
В этом году у бездомных не получится согреться в палатке на окраине Омска. Организаторы проекта заявили, что в этом году они не смогут организовать работу пункта, но не стали называть причины закрытия проекта.
В минтруда Омской области уточнили, где бездомные зимой могут согреться в морозы.
«Крышу над головой в этом году предоставляет только наш Центр социальной адаптации на Семиреченской и наши негосударственные партнеры. В восьми центрах организовано 127 мест, один из них на 15 мест находится в Омске, остальные — в муниципальных районах. Все центры соцадаптации готовы создать дополнительные места при необходимости, что позволит увеличить коечный фонд примерно на 20%», — сообщили Городу55 в ведомстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о работе «Социального патруля», который помогает бездомным, и разбирались, почему некоторые люди без определенного места жительства предпочитают годами оставаться на улице: