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Published Сегодня, 03:15

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Не согреться. Этой зимой в Омске не открылась теплая палатка для бездомных

11 декабря 2023, 03:15
Фото: Midjourney
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В Омске после года работы не открылась палатка для обогрева бездомных

В прошлом году палатка для нуждающихся открылась на Левобережье 1 октября и проработала до 30 апреля 2023 года.

Городу55 стало известно, что этой зимой в Омске не будет работать палатка для обогрева бездомных. Социальный проект в прошлом году запустили волонтеры общественно-церковного проекта «Автобус милосердия» при поддержке Фонда президентских грантов. На выигранные 2,2 млн рублей они купили двухслойную зимнюю палатку на 40 человек с деревянным полом и тепловой пушкой, которая поддерживает нужную температуру внутри.

Пункт обогрева для бездомных появился по улице Багнюка, 8/1 и проработал с 1 октября 2022 года до 30 апреля 2023-го. У нуждающихся была возможность остаться на ночь, получить завтрак и ужин, а также обратиться за консультацией и помощью к дежурным администраторам. Но спустя год работы, проект «свернули».

В этом году у бездомных не получится согреться в палатке на окраине Омска. Организаторы проекта заявили, что в этом году они не смогут организовать работу пункта, но не стали называть причины закрытия проекта.

В минтруда Омской области уточнили, где бездомные зимой могут согреться в морозы.

«Крышу над головой в этом году предоставляет только наш Центр социальной адаптации на Семиреченской и наши негосударственные партнеры. В восьми центрах организовано 127 мест, один из них на 15 мест находится в Омске, остальные — в муниципальных районах. Все центры соцадаптации готовы создать дополнительные места при необходимости, что позволит увеличить коечный фонд примерно на 20%», — сообщили Городу55 в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали о работе «Социального патруля», который помогает бездомным, и разбирались, почему некоторые люди без определенного места жительства предпочитают годами оставаться на улице:

23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
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