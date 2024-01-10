По техническим причинам. В Омске закрыли каток в парке на Королева

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:36
Сообщается, что каток закрыт временно, и, вероятно, в ближайшие дни возобновит работу в привычном режиме.
«Друзья, по техническим причинам каток на Королева сегодня не работает!», — написали организаторы.
В группе парка отметили, что при возникновении вопросов по работе катка посетители могут обращаться по телефону — 8-953-396-90-20.
Ранее Город55 писал о местах, где можно выйти на лед этой зимой. В список вошли катки на улицах Завертяева, Масленникова, 70 лет Октября и другие.