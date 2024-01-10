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В Омске по техническим причинам закрыли каток в парке на Королева

По техническим причинам. В Омске закрыли каток в парке на Королева

10 января 2024, 08:36
Фото: 1MI

В Омске по техническим причинам закрыли каток в парке на Королева

Об этом рассказали сегодня, 10 января, в официальной группе парка в соцсети.

Сообщается, что каток закрыт временно, и, вероятно, в ближайшие дни возобновит работу в привычном режиме.

«Друзья, по техническим причинам каток на Королева сегодня не работает!», — написали организаторы.

В группе парка отметили, что при возникновении вопросов по работе катка посетители могут обращаться по телефону — 8-953-396-90-20.

Ранее Город55 писал о местах, где можно выйти на лед этой зимой. В список вошли катки на улицах Завертяева, Масленникова, 70 лет Октября и другие.

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#Омск#Омская область#Каток#Новости#Коньки#Катания на коньках#Анастасия Баянова#Катание на коньках
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