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Коньки

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Август
«Авангард» планирует закупить для омских школ сотни клюшек, шлемов и коньков
19 августа, 05:50
«Никуда не уезжаю». Бизнесмен назвал причину продажи катка у «Фестиваля» в Омске
17 августа, 06:01
В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.
12 августа, 15:53
Июль
Не хватает — купите сами. В омских спортшколах родители столкнулись с поборами
16 июля, 04:46
Март
Чайки-хохотуньи и лебеди-кликуны. В Омскую область возвращаются перелетные птицы
30 марта, 12:17
Январь
В Омске в День студента откроют бесплатные катания на коньках
23 января, 08:45
Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»
В рамках акции «Рождественские катания» выход на лед стадионов «Юность», «Энергия» и ледовой арены им. Леонида Киселева бесплатен.
7 января, 06:15
Декабрь 2023
Лед ждет гостей. В Омске заработал открытый каток в Советском парке
Ледовая площадка доступна для гостей почти что до полуночи.
7 декабря 2023, 11:20

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