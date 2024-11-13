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Каток

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2024
Засияет километрами гирлянд: для омичей готовят самый большой каток
13 ноября, 04:22
Полгода ожидания. В омском ТЦ «Мега» снова заработал каток
14 октября, 09:12
В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.
12 августа, 15:53
«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
18 июля, 06:33
Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа
25 июня, 08:35
Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
10 июня, 07:32
В Омске в День студента откроют бесплатные катания на коньках
23 января, 08:45
2023
Бассейн вместо льда. В Омске на фоне сильного потепления закрыли самый большой каток
22 декабря 2023, 09:33
На любой вкус. Где в Омске можно покататься на коньках этой зимой
21 декабря 2023, 14:09
13 тысяч «квадратов» льда. Омичей позвали прокатиться на самом большом катке
Каток на территории СК «Красная звезда» открыт для всех желающих. Ледовый сезон стартовал вечером 16 декабря.
17 декабря 2023, 09:20
С диджеем и салютом. В парке «Вокруг света» состоится праздник в честь открытия катка
Всех желающих посетить развлекательную площадку будут ждать с пяти вечера.
15 декабря 2023, 11:11
Все на лед. В омской «Меге» произошло долгожданное открытие внутреннего катка
Работники ТЦ представили расписание сеансов, а также сообщили о стоимости развлечения.
15 декабря 2023, 09:23
Врываемся в зиму. В Омске 12 декабря заработает открытый каток в парке 30-летия ВЛКСМ
В городе до этого открылись еще три крупные ледовые площадки для зимнего досуга.
11 декабря 2023, 07:41
Этой зимой в Омске будет работать 23 ледовых площадки для массового катания
8 декабря 2023, 13:16
Лед ждет гостей. В Омске заработал открытый каток в Советском парке
Ледовая площадка доступна для гостей почти что до полуночи.
7 декабря 2023, 11:20
Коньки на заточку. В Омске заработал первый открытый каток
На протяжении уже многих лет ледовую площадку подготавливают на территории спортивного комплекса «Юность».
1 декабря 2023, 14:16
Не работал почти два года. В омской «МЕГЕ» скоро откроется крытый каток
1 декабря 2023, 14:00
Городок за миллион, дорожный каток и холодные батареи. Омск сегодня
27 ноября 2023, 14:14
Зима близко. В Советском округе Омска собираются залить 18 ледовых площадок
16 ноября 2023, 11:03
Коттеджи в сосновом лесу. В Омской области за 75 млн продают базу отдыха
24 октября 2023, 06:23

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