На любой вкус. Где в Омске можно покататься на коньках этой зимой

Открытый каток находится по адресу ул. Завертяева, 5, рядом с аквапарком «АкваРио». Площадка работает без выходных, с понедельника по четверг на лед можно выйти с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Исключением является 1 января — в этот день каток будет работать с 14:00 до 22:00.