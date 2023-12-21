На любой вкус. Где в Омске можно покататься на коньках этой зимой

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В преддверии Нового года свои двери распахнули ледовые площадки в разных частях города. Массовые катания — одна из любимых праздничных забав омичей и своего рода традиция. Мы расскажем о нескольких местах, где катки уже встречают посетителей, а также о ценах и времени работы.
Открытый каток находится по адресу ул. Завертяева, 5, рядом с аквапарком «АкваРио». Площадка работает без выходных, с понедельника по четверг на лед можно выйти с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Исключением является 1 января — в этот день каток будет работать с 14:00 до 22:00.
Цена за выход на лед для взрослого составляет 200 рублей, для детей от 5 до 14 лет — 150 рублей, а для посетителей младше 5 лет — бесплатно. Также доступен прокат коньков: для взрослых — 200 руб./час, для детей от 5 до 14 лет — 150 руб./час. Кроме того, можно взять в прокат плюшку за 200 рублей в час.
Открытый каток является частью парка и находится по адресу пр. Королева, 20. На лед можно выйти с 11:00 до 22:00 в любой день недели — площадка работает без выходных.
Чтобы выйти на лед придется заплатить 150 рублей за час вне зависимости от возраста, прокат коньков же обойдется в 250 руб./час. Выход на лед с коньками из проката же будет стоить 150 руб./час.
Каток расположен по адресу ул. 70 лет Октября, 8/1 и работает только по выходным. Посещение льда разделено на два сеанса, которые длятся по часу: первый — с 15:00 до 16:00, второй — 17:30 до 18:30.
В праздничные дни к двум имеющимся добавится еще одни и расписание будет выглядеть так: 1-й сеанс — 14:00–15:00, 2-й сеанс — 16:30–17:30, 3-й сеанс — 19:00–20:00. Важно отметить, что в будние дни каток не работает, также он будет закрыт и 1 января.
Взрослым (с 14 лет) за выход на лед придется заплатить 250 руб./час, а детям до 14 лет — 150 руб./час. 7 января на ледовой арене им. Леонида Киселева пройдут «Рождественские катания», выход на лед будет бесплатным для всех желающих. Прокат коньков же стоит 150 рублей.
Открытый каток находится в парке культуры и отдыха со стороны улицы Масленникова. Ледовая площадка начнет работу с 22 декабря в ежедневном режиме, посетить каток можно будет с 11:00 до 23:00.
В будние дни стоимость выхода на лед составляет 200 рублей, а в выходные — 250. Также есть услуга «выход на лёд + прокат коньков», за нее придется заплатить 300 рублей в будние дни и 350 в выходные.
В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» открытый каток работает ежедневно с 12:00 до 22:00. С 12:00 до 18:00 цена за выход на лед для взрослого составляет 200 рублей, для детей до 120 см — 100 рублей. С 18:00 проход становится дороже, за праздничное веселье взрослому придется отдать уже 300 рублей, а за ребенка заплатить 150. В выходные и праздничные дни цена билета составляет 350 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка.
Стоимость проката коньков не меняется в зависимости от возраста и стабильно составляет 150 рублей за первый час и 100 за каждый последующий. Кроме того, для льготных категорий граждан (многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, при предъявлении подтверждающих документов) предусмотрена скидка в 30% на выход на лед и прокат коньков.
Ранее Город55 писал о местах, где пройдут новогодние мероприятия и представления в Омске для детей.