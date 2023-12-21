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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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На любой вкус. Где в Омске можно покататься на коньках этой зимой

21 декабря 2023, 14:09
Фото: Midjourney
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Где в Омске можно покататься на коньках зимой 2023

Город55 составил список мест, где можно выйти на лед в новогодние праздники и не только.

В преддверии Нового года свои двери распахнули ледовые площадки в разных частях города. Массовые катания — одна из любимых праздничных забав омичей и своего рода традиция. Мы расскажем о нескольких местах, где катки уже встречают посетителей, а также о ценах и времени работы.

«РиоЛед»

Открытый каток находится по адресу ул. Завертяева, 5, рядом с аквапарком «АкваРио». Площадка работает без выходных, с понедельника по четверг на лед можно выйти с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Исключением является 1 января — в этот день каток будет работать с 14:00 до 22:00.

Цена за выход на лед для взрослого составляет 200 рублей, для детей от 5 до 14 лет — 150 рублей, а для посетителей младше 5 лет — бесплатно. Также доступен прокат коньков: для взрослых — 200 руб./час, для детей от 5 до 14 лет — 150 руб./час. Кроме того, можно взять в прокат плюшку за 200 рублей в час.

Зимний парк развлечений на Королева

Открытый каток является частью парка и находится по адресу пр. Королева, 20. На лед можно выйти с 11:00 до 22:00 в любой день недели — площадка работает без выходных.

Чтобы выйти на лед придется заплатить 150 рублей за час вне зависимости от возраста, прокат коньков же обойдется в 250 руб./час. Выход на лед с коньками из проката же будет стоить 150 руб./час.

Крытый каток на ледовой арене им. Леонида Киселева

Каток расположен по адресу ул. 70 лет Октября, 8/1 и работает только по выходным. Посещение льда разделено на два сеанса, которые длятся по часу: первый — с 15:00 до 16:00, второй — 17:30 до 18:30.

В праздничные дни к двум имеющимся добавится еще одни и расписание будет выглядеть так: 1-й сеанс — 14:00–15:00, 2-й сеанс — 16:30–17:30, 3-й сеанс — 19:00–20:00. Важно отметить, что в будние дни каток не работает, также он будет закрыт и 1 января.

Взрослым (с 14 лет) за выход на лед придется заплатить 250 руб./час, а детям до 14 лет — 150 руб./час. 7 января на ледовой арене им. Леонида Киселева пройдут «Рождественские катания», выход на лед будет бесплатным для всех желающих. Прокат коньков же стоит 150 рублей.

ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ

Открытый каток находится в парке культуры и отдыха со стороны улицы Масленникова. Ледовая площадка начнет работу с 22 декабря в ежедневном режиме, посетить каток можно будет с 11:00 до 23:00.

В будние дни стоимость выхода на лед составляет 200 рублей, а в выходные — 250. Также есть услуга «выход на лёд + прокат коньков», за нее придется заплатить 300 рублей в будние дни и 350 в выходные.

Каток «Вокруг света»

В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» открытый каток работает ежедневно с 12:00 до 22:00. С 12:00 до 18:00 цена за выход на лед для взрослого составляет 200 рублей, для детей до 120 см — 100 рублей. С 18:00 проход становится дороже, за праздничное веселье взрослому придется отдать уже 300 рублей, а за ребенка заплатить 150. В выходные и праздничные дни цена билета составляет 350 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка.

Стоимость проката коньков не меняется в зависимости от возраста и стабильно составляет 150 рублей за первый час и 100 за каждый последующий. Кроме того, для льготных категорий граждан (многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, при предъявлении подтверждающих документов) предусмотрена скидка в 30% на выход на лед и прокат коньков.

Ранее Город55 писал о местах, где пройдут новогодние мероприятия и представления в Омске для детей.

Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году
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#Омск#Омская область#Каток#Новости#Ледовый городок#Лед#Катания на коньках#Массовые катания#Анастасия Баянова#Ледовая площадка#Ледовое покрытие
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