gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Экстренные службы

Выбрать дату
2024
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Синоптики спрогнозировали серьезное ухудшение погоды в Омской области, чреватое коммунальными авариями и даже пожарами.
25 июля, 05:12
Оранжевые экоавтобусы. Летом в Омске появятся «фирменные» автобусы НЕФАЗ за 1,4 млрд
12 апреля, 06:51
2023
Проезда нет! Трассы из Омской области перекрыли из-за мощного снегопада
25 декабря 2023, 09:52
В Казахстане закрыли движение из Омской области из-за сильных морозов
В Госавтоинспекции попросили водителей воздержаться от дальних поездок.
8 декабря 2023, 04:33
В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку
Женщину с открытой раной живота госпитализировали в районную больницу.
7 июля 2023, 05:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика