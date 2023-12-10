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Трассы из Омска в Северо-казахстанскую область закрыли из-за мороза

Дальше дороги нет. Путь из Омска в Северо-казахстанскую область перекрыли

10 декабря 2023, 14:34
Фото: 1MI

Трассы из Омска в Северо-казахстанскую область закрыли из-за мороза

Причина введения ограничения — аномальные холода.

УМВД России по Омской области предупредила омичей об ограничении движения по трассам Северо-казахстанской области. В первую очередь, они коснутся транспортных средств с дизельными двигателями. Сильный мороз способен вывеси из строя двигатель, а значит и системы обогрева транспорта.

Как сообщается, движение уже ограничено по дорогам регионального и республиканского значения — с 20:00 часов.

МВД предупреждает — в случае возникновения непредвиденных проблем в пути — всегда можно попросить помощи по номеру 102. Кроме того, если вам известно, что кто-то на дороге нуждается в помощи — об этом можно сообщить экипажам ДПС.

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#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#Ограничение движения#Мороз#Новости#Илья Скобин
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