Дальше дороги нет. Путь из Омска в Северо-казахстанскую область перекрыли

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
УМВД России по Омской области предупредила омичей об ограничении движения по трассам Северо-казахстанской области. В первую очередь, они коснутся транспортных средств с дизельными двигателями. Сильный мороз способен вывеси из строя двигатель, а значит и системы обогрева транспорта.
Как сообщается, движение уже ограничено по дорогам регионального и республиканского значения — с 20:00 часов.
МВД предупреждает — в случае возникновения непредвиденных проблем в пути — всегда можно попросить помощи по номеру 102. Кроме того, если вам известно, что кто-то на дороге нуждается в помощи — об этом можно сообщить экипажам ДПС.