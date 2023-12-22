Цена контракта выросла в 1,5 раза, а срок работ сдвинулся на год. Когда откроют ТЮЗ

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Срок завершения работ по капитальному ремонту омского ТЮЗа сдвинулся до конца августа 2024 года. Такое распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Также, согласно документу, цена ремонта выросла с 542 млн до 792 млн рублей из-за подорожания стройматериалов и дополнительных работ, которые изначально не были прописаны в контракте.
Напомним, что ремонт в театре должны были завершить к осени нынешнего года. Работы ведет компания «Стройцентр-Иркутск». В августе подрядчику увеличили сумму авансового платежа до 26,74% от суммы контракта также по причине подорожания стройматериалов.