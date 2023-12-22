Цена контракта выросла в 1,5 раза, а срок работ сдвинулся на год. Когда откроют ТЮЗ

Напомним, что ремонт в театре должны были завершить к осени нынешнего года. Работы ведет компания «Стройцентр-Иркутск». В августе подрядчику увеличили сумму авансового платежа до 26,74% от суммы контракта также по причине подорожания стройматериалов.