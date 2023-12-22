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Срок завершения капитального ремонта омского ТЮЗа сдвинулся на год

Цена контракта выросла в 1,5 раза, а срок работ сдвинулся на год. Когда откроют ТЮЗ

22 декабря 2023, 06:50
Фото: Анна Шестакова

Срок завершения капитального ремонта омского ТЮЗа сдвинулся на год

Стоимость реконструкции выросла из-за роста цен на строительные материалы. Также в смету включили дополнительные работы, которые не были учтены изначально.

Срок завершения работ по капитальному ремонту омского ТЮЗа сдвинулся до конца августа 2024 года. Такое распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Также, согласно документу, цена ремонта выросла с 542 млн до 792 млн рублей из-за подорожания стройматериалов и дополнительных работ, которые изначально не были прописаны в контракте.

Напомним, что ремонт в театре должны были завершить к осени нынешнего года. Работы ведет компания «Стройцентр-Иркутск». В августе подрядчику увеличили сумму авансового платежа до 26,74% от суммы контракта также по причине подорожания стройматериалов.

В омский ТЮЗ в рамках капремонта закупят дополнительное оборудование
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#Культура#Ремонт#ТЮЗ#Омск#Реконструкция#Губернатор#Компания#Строительные материалы#Евгений Игишев
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