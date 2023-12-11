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В омский ТЮЗ в рамках капремонта закупят дополнительное оборудование

В омский ТЮЗ в рамках капремонта закупят дополнительное оборудование

11 декабря 2023, 08:18
Фото: Анны Шестаковой
Обновленное здание должны сдать в эксплуатацию в следующем году.

В министерстве культуры Омской области рассказали о том, как продвигается благоустройство ТЮЗа, расположенного по улице Карла Маркса. Над ним работают в рамках национального проекта «Культура». Обновленное здание театра для детей и молодежи в Омске должны сдать в эксплуатацию в следующем году.

Масштабного благоустройства объекта не было с момента его постройки в 1967 году. Помимо ремонтных работ здесь планируется техническое обновление. На закупку дополнительного современного оборудования театру юного зрителя планируют выделить средства из областного бюджета. В пресс-центре профильного министерства сообщили, что это случится в начале 2024 года.

«Для детей очень важно, чтобы появился самый комфортный и оборудованный Театр юного зрителя, школьники и студенты готовы классами и группами посещать представления, так было всегда и будет в новом здании театра. Конечно, сегодня важно сделать все, чтобы наш театр был и комфортным, и современным, с хорошими постановками, чтобы ребятам хотелось туда приходить снова и снова», — отметил заместитель председателя правительства Омской области, министр образования региона Иван Кротт.

По последним данным минкультуры, подрядная организация выполнила основной объем работ по капитальному ремонту. Так, например, жители и гости Омска уже могли заметить, что символ ТЮЗа вернулся на прежнее место. Это барельеф с маской и названием театра.

Фото: Анны Шестаковой

Строители отремонтировали крышу, поставили стекла, смонтировали инженерные системы и коммуникации, установили в здании видеонаблюдение. Кроме того, уже сияет фасад здания — в него вмонтировали подсветку. На территории также полностью обновили тепловую и вентиляционную системы.

«Как рассказал представитель подрядчика, в ходе ремонта были выявлены дополнительные виды работ, внесены изменения в проектную документацию в соответствие с современными требованиями к противопожарной сигнализации и инженерной системе в целом. Кроме того, изменению подверглись конструктивные элементы, проведено укрепление конструкций, в связи с выявлением в ходе работ их реального состояния», — добавили в министерстве культуры.

На данном этапе рабочие занимаются монтажом театрального оборудования, оснащают отдельные помещения. К слову, территория вокруг театра выглядит так, как предполагается в общем проекте благоустройства центра города.

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#Культура#Театр#ТЮЗ#Омск#Благоустройство#Омская область#Капитальный ремонт#Новости#Нацпроект#Алина Ясинская
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