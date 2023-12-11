В омский ТЮЗ в рамках капремонта закупят дополнительное оборудование

Масштабного благоустройства объекта не было с момента его постройки в 1967 году. Помимо ремонтных работ здесь планируется техническое обновление. На закупку дополнительного современного оборудования театру юного зрителя планируют выделить средства из областного бюджета. В пресс-центре профильного министерства сообщили, что это случится в начале 2024 года.