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Фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ, увеличат аванс из-за подорожания стройматериалов

4 августа 2023, 12:02
Фото: Яндекс карты
Работы в театре ведет компания «Стройцентр-Иркутск».

Компании «Стройцентр-Иркутск», ремонтирующей омский театр юного зрителя, увеличили сумму авансового платежа до 26,74% от суммы контракта. Советующее распоряжение подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вчера, 3 августа.

В документе говорится, что поставщик строительных материалов требует с подрядчика 100% оплаты. К тому же, цены на материалы успели вырасти с момента начала ремонта.

Капитальный ремонт омского ТЮЗа по планам должен завершиться осенью нынешнего года. Общая стоимость работ составляет 576 млн рублей.

Ремонт омского ТЮЗа завершился на 60%
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#Евгений Игишев#ТЮЗ#Ремонт#Капитальный ремонт#Подрядчик#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Строительство#Омск#Омская область
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