Фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ, увеличат аванс из-за подорожания стройматериалов

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Компании «Стройцентр-Иркутск», ремонтирующей омский театр юного зрителя, увеличили сумму авансового платежа до 26,74% от суммы контракта. Советующее распоряжение подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вчера, 3 августа.
В документе говорится, что поставщик строительных материалов требует с подрядчика 100% оплаты. К тому же, цены на материалы успели вырасти с момента начала ремонта.
Капитальный ремонт омского ТЮЗа по планам должен завершиться осенью нынешнего года. Общая стоимость работ составляет 576 млн рублей.