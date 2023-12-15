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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Иллюстрация

Внимание, розыск! Омичка обокрала магазин электроники на проспекте Мира

15 декабря 2023, 06:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские полицейские разыскивают женщину, обокравшую магазин бытовой техники

Подозреваемая вынесла эпилятор стоимостью 3,5 тысячи рублей.

В полицию с заявлением о краже обратились сотрудники магазина электроники и бытовой техники на проспекте Мира. Продавцы обнаружили пропажу эпилятора стоимостью 3,5 тысячи рублей.

Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению может быть причастна женщина в черной длинной куртке и черной шапке. Подозреваемая похитила товар со стеллажа.

Полицейские просят всех, кто узнал женщину на фото, по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.

Фото: УМВД России по Омской области
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#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#УМВД#Евгений Игишев
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