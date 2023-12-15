Внимание, розыск! Омичка обокрала магазин электроники на проспекте Мира

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В полицию с заявлением о краже обратились сотрудники магазина электроники и бытовой техники на проспекте Мира. Продавцы обнаружили пропажу эпилятора стоимостью 3,5 тысячи рублей.
Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению может быть причастна женщина в черной длинной куртке и черной шапке. Подозреваемая похитила товар со стеллажа.
Полицейские просят всех, кто узнал женщину на фото, по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.