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В Омске пенсионерка пустила пожить квартиранта и лишилась денег и украшений

Ограбил пенсионерку. Мужчина обокрал омичку, которая пустила его пожить в квартиру

8 ноября 2023, 02:19
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске пенсионерка пустила пожить квартиранта и лишилась денег и украшений

Подозреваемого задержали в Омском районе по месту жительства. Деньги он тратил на собственные нужды, в том числе на наркотики, а золото сдал в ломбард.

В полицию с заявлением о пропаже денег и ювелирных украшений обратилась 85-летняя жительница Ленинского округа. Как выяснили следователи, женщина пустила пожить к себе в квартиру 32-летнего рабочего, который устанавливал бордюры во дворе ее дома по улице Петра Ильичева.

Пенсионерка прониклась доверием к мужчине и даже кормила его обедами. В какой-то момент омичка заметила, что из шкафа пропали 200 тысяч рублей и золотая цепь с крестом. Женщина сразу же отправилась в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого у себя дома в Омском районе. На похищенные деньги он купил телефон, а также потратил на другие нужды, в том числе на наркотики. Золото фигурант успел сдать в ломбард за 13 тысяч рублей.

Следователи завели на мужчину уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет колонии. Ранее он уже был судим за мошенничество.

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