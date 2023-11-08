Ограбил пенсионерку. Мужчина обокрал омичку, которая пустила его пожить в квартиру

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
В полицию с заявлением о пропаже денег и ювелирных украшений обратилась 85-летняя жительница Ленинского округа. Как выяснили следователи, женщина пустила пожить к себе в квартиру 32-летнего рабочего, который устанавливал бордюры во дворе ее дома по улице Петра Ильичева.
Пенсионерка прониклась доверием к мужчине и даже кормила его обедами. В какой-то момент омичка заметила, что из шкафа пропали 200 тысяч рублей и золотая цепь с крестом. Женщина сразу же отправилась в полицию.
Оперативники задержали подозреваемого у себя дома в Омском районе. На похищенные деньги он купил телефон, а также потратил на другие нужды, в том числе на наркотики. Золото фигурант успел сдать в ломбард за 13 тысяч рублей.
Следователи завели на мужчину уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет колонии. Ранее он уже был судим за мошенничество.