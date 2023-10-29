Три веселых друга. Полиция объявила в розыск молодых омичей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Полиция объявила в розыск троих граждан. Их подозревают в краже денег с банковской карты. Подробности рассказали правоохранители.
За помощью обратился житель Центрального округа. Рассказал, как случайно обронил карту. Узнал об этом только после уведомлений о списании денег. Общая сумма ущерба — 3 000 рублей.
Оперативники выяснили: покупки совершались в магазине на улице Богдана Хмельницкого. Подозреваемые попали в объектив камер видеонаблюдения. Это молодые парни. Скриншоты можно найти в официальной группе омской полиции.
Всех, кто обладает какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 79-32-02, +7 (962) 034-24-34 или 102.