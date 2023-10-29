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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

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Три веселых друга. Полиция объявила в розыск молодых омичей

29 октября 2023, 10:55
Фото: Midjourney
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Троих парней из Омска разыскивают за кражу денег с карты

Подозреваемые попали в объектив камер видеонаблюдения.

Полиция объявила в розыск троих граждан. Их подозревают в краже денег с банковской карты. Подробности рассказали правоохранители.

За помощью обратился житель Центрального округа. Рассказал, как случайно обронил карту. Узнал об этом только после уведомлений о списании денег. Общая сумма ущерба — 3 000 рублей.

Оперативники выяснили: покупки совершались в магазине на улице Богдана Хмельницкого. Подозреваемые попали в объектив камер видеонаблюдения. Это молодые парни. Скриншоты можно найти в официальной группе омской полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 79-32-02, +7 (962) 034-24-34 или 102.

Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, похитившего деньги с чужой карты
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#Общество#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Новости
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