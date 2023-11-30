Ремонт мостов, дерево на волоске и убыточная прибыль. Омск сегодня

В региональном УМВД рассказали о случае мошенничества, после которого омич лишился всех своих денег. Мужчина увидел рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций якобы от одного из известных банков, заполнил анкеты, оставил номер, на который вскоре позвонили. Лжеспециалист посоветовал начать вкладывать деньги, а позже обещал лично передать мужчине заработанные 42 595 долларов. Однако собеседник часто говорил, что счет замораживают или дорожает страховой тариф. Омич понял, что общается с мошенниками, но было уже поздно, после заработка на фондовом рынке он лишился 4,2 млн рублей.