Ремонт мостов, дерево на волоске и убыточная прибыль. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Новость №1. В Омске после Ленинградского моста приступят к капремонту еще двух мостов
В послании к заксобранию глава региона рассказал, что после открытия Ленинградского моста запланирован ремонт еще двух — Комсомольского и 60 лет ВЛКСМ. На всех мостах, в том числе и Ленинградском, сделают архитектурную подсветку. Однако это повлечет проблемы с движением на дорогах, возможно даже сильнее, чем есть сейчас.
Новость №2. Омичи рассказали о ветхом дереве, которое спасает от падения рекламный плакат
В редакцию Города55 обратился омич с жалобой на ветхое дерево, которое повисло над дорогой на веревках от рекламного баннера. Оно находилось на улице 2-я Солнечная, недалеко от жилого дома №42А. Местные жители опасались, что рано или поздно ствол может упасть на участок, где часто ходят люди и ездят машины. Мы обратились за комментарием к городской администрации, где уверили, что опасное дерево будет убрано. Так и произошло.
Новость №3. Омич лишился четырех миллионов, пытаясь заработать на фондовом рынке
В региональном УМВД рассказали о случае мошенничества, после которого омич лишился всех своих денег. Мужчина увидел рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций якобы от одного из известных банков, заполнил анкеты, оставил номер, на который вскоре позвонили. Лжеспециалист посоветовал начать вкладывать деньги, а позже обещал лично передать мужчине заработанные 42 595 долларов. Однако собеседник часто говорил, что счет замораживают или дорожает страховой тариф. Омич понял, что общается с мошенниками, но было уже поздно, после заработка на фондовом рынке он лишился 4,2 млн рублей.