Пробки продолжатся. В Омске собираются капитально отремонтировать еще два моста

Из-за перекрытия дорог омичам приходится часто стоять в пробках. Но после завершения капремонта Ленинградского моста выдохнуть не получится. Далее запланирован ремонт еще двух городских мостов — Комсомольского и 60 лет ВЛКСМ (возле Телецентра).