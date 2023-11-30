Пробки продолжатся. В Омске собираются капитально отремонтировать еще два моста

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Омске в настоящий момент продолжается капитальный ремонт Ленинградского моста. Подрядчик — местная компания «Стройтраст» — работает четко по графику. Объект, на который направили 2 млрд рублей, завершат летом следующего года.
Из-за перекрытия дорог омичам приходится часто стоять в пробках. Но после завершения капремонта Ленинградского моста выдохнуть не получится. Далее запланирован ремонт еще двух городских мостов — Комсомольского и 60 лет ВЛКСМ (возле Телецентра).
«Придется немножко потерпеть, будут определенные проблемы с трафиком. Но зато получим хорошие отремонтированные мосты», — отметил Виталий Хоценко в послании депутатам Заксобрания.
Добавим, что на всех мостах, в том числе и Ленинградском, сделают архитектурную подсветку.
Упомянул в своем докладе губернатор Омской области и Северный обход. Завершение проектирования намечено на 2024 год. Трассу проектировали с учетом мнения жителей.
«В перспективе она может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень до Владивостока с выходами на Китай и Монголию», — уточнил Хоценко.