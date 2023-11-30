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иллюстрация

Поздно понял. Омич лишился четырех миллионов, пытаясь заработать на фондовом рынке

30 ноября 2023, 07:46
Фото: Город55
иллюстрация

Омич лишился четырех миллионов, пытаясь заработать на фондовом рынке

Мужчина понял, что попался в руки к мошенникам, когда поговорил с работодателем.

В региональном УМВД рассказали о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Потерпевшим оказался 40-летний житель Октябрьского округа. Он решил попробовать свои силы на фондовом рынке и лишился абсолютно всех денег.

Мужчина увидел рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций якобы от одного из известных банков. Он заполнил анкеты, оставил номер телефона, прошел тестирование и зарегистрировался на сайте. После этого ему перезвонили и предложили внести «необходимый депозит» в размере 5 тыс рублей.

«Потерпевший доверился „персональному менеджеру“ и вскоре получил на свой брокерский счет первый доход — 1 тыс рублей. Под предлогом роста прибыли он инвестировал еще 100 тыс рублей и оформил два кредита на общую сумму почти 3 млн рублей, которые перечислил на 11 неизвестных абонентских номеров», — сообщили подробности в пресс-центре полиции.

«Специалист по финансовым операциям» обещал лично передать мужчине заработанные 42 595 долларов. Однако собеседник часто говорил, что счет замораживают или дорожает страховой тариф.

Омич отпрашивался с работы, чтобы уладить все эти дела. Начальник обратил на это внимание и предположил в разговоре, что, скорее всего, подчиненный общается с мошенниками. Мужчина понял это и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила 4,2 млн рублей.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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