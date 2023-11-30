Поздно понял. Омич лишился четырех миллионов, пытаясь заработать на фондовом рынке

Омич отпрашивался с работы, чтобы уладить все эти дела. Начальник обратил на это внимание и предположил в разговоре, что, скорее всего, подчиненный общается с мошенниками. Мужчина понял это и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила 4,2 млн рублей.