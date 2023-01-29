Вертолет санавиации не смог улететь в Тюмень и снова сел в Омске

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Published Сегодня, 08:37
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29 января около 12:00 вертолет «Ансат» должен был лететь в Тюмень, однако вернулся обратно — на посадочную площадку «Омского завода гражданской авиации». По данному факту проверку организовала омская транспортная прокуратура. Отмети, «Ансат» принадлежит «Национальной службе санитарной авиации».
Повторная посадка в Омске прошла успешно. На борту — три члена экипажа. Обстоятельства и причины события сейчас устанавливаются. Специалисты надзорного органа проверят исполнение закона о безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства.