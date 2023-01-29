Вертолет санавиации не смог улететь в Тюмень и снова сел в Омске

29 января около 12:00 вертолет «Ансат» должен был лететь в Тюмень, однако вернулся обратно — на посадочную площадку «Омского завода гражданской авиации». По данному факту проверку организовала омская транспортная прокуратура. Отмети, «Ансат» принадлежит «Национальной службе санитарной авиации».