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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

На омском Космическом проспекте введут ограничение скорости

В Омске на Космическом проспекте скоро начнет действовать ограничение скорости

24 ноября 2023, 12:05
Фото: 1MI

На омском Космическом проспекте введут ограничение скорости

Теперь водители не смогут ездить быстрее 40 км/ч.

Такие меры было решено принять, чтобы ликвидировать очаг повышенной аварийности на участке, а также не допустить ДТП с участием детей-пешеходов. Изменения вступят в силу с 30 ноября, сообщили в омской мэрии.

Дорожные знаки для ограничения скорости до 40 км/ч установят на участке от пересечения Космического проспекта с улицей Петра Осминина в направлении улицы Лизы Чайкиной до строения № 77 по Космическому проспекту в обоих направлениях.

«Напоминаем, что в соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ превышение установленной скорости движения транспортного средства влечет наложение административного наказания вплоть до лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев», — отметили в городской администрации.
Будьте внимательны. Скоро на Левом берегу Омска машины будут ездить по новым правилам
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#Дороги#Омск#Дорожные знаки#Новости#Дорога#Дорожное движение#Дорожная разметка#Анастасия Баянова#Омские дороги
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