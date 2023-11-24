В Омске на Космическом проспекте скоро начнет действовать ограничение скорости

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Такие меры было решено принять, чтобы ликвидировать очаг повышенной аварийности на участке, а также не допустить ДТП с участием детей-пешеходов. Изменения вступят в силу с 30 ноября, сообщили в омской мэрии.
Дорожные знаки для ограничения скорости до 40 км/ч установят на участке от пересечения Космического проспекта с улицей Петра Осминина в направлении улицы Лизы Чайкиной до строения № 77 по Космическому проспекту в обоих направлениях.
«Напоминаем, что в соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ превышение установленной скорости движения транспортного средства влечет наложение административного наказания вплоть до лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев», — отметили в городской администрации.