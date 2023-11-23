Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

На Левом берегу Омска скоро изменится организация движения транспорта

Будьте внимательны. Скоро на Левом берегу Омска машины будут ездить по новым правилам

23 ноября 2023, 14:06
Фото: Администрация города Омска

На Левом берегу Омска скоро изменится организация движения транспорта

Нововведение коснется перекрестка улиц Конева и 70 лет Октября.

Согласно новой схеме, которая начнет работать с 28 ноября, водители больше не смогут совершать левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент».

В дептрансе сообщили, что теперь движение на перекрестке будет организовано следующим образом:

  • с первой полосы разрешён только поворот направо на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора;
  • со второй и третьей полос разрешается движение прямо на разрешающий сигнал основной секции светофора.

Отмечается, что при необходимости дальнейшего следования в направлении «Континента», автомобилю следует выполнить поворот направо через 120 метров после пересечения перекрестка.

«Просим водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров», — обратились к омичам в городской администрации.
В Омске на еще одной дороге выделили полосу для общественного транспорта
Узнать подробнее
#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#Транспортная развязка#Новости#Перекрытие дорог#Дорога#Перекресток#Дорожное движение#Транспортная сеть#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов
Сегодня, 06:52
Срочно. В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие
Сегодня, 15:20
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
Сегодня, 09:36
Атаковал и Беларусь. В Омске лжеминера отправили в тюрьму и потребовали с него деньги
Сегодня, 10:33
На севере Омской области ввели особый режим из-за забитого льдом водопровода
Сегодня, 11:38
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт
Сегодня, 06:28