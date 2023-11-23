Будьте внимательны. Скоро на Левом берегу Омска машины будут ездить по новым правилам

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Согласно новой схеме, которая начнет работать с 28 ноября, водители больше не смогут совершать левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент».
В дептрансе сообщили, что теперь движение на перекрестке будет организовано следующим образом:
Отмечается, что при необходимости дальнейшего следования в направлении «Континента», автомобилю следует выполнить поворот направо через 120 метров после пересечения перекрестка.
«Просим водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров», — обратились к омичам в городской администрации.