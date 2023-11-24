По классике. В пятницу вечером Омск сковали восьмибалльные пробки

Есть также крупная пробка на улицах Фрунзе и Орджоникидзе в сторону Амурского поселка, а также по Герцена в обоих направлениях. Кроме того, есть загруженность на проспекте Карла Маркса и Маршала Жукова. Ожидаемо, что будет затруднено движение на перекрестке Масленникова и Карла Маркса.