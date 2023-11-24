По классике. В пятницу вечером Омск сковали восьмибалльные пробки

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Вечером в пятницу, 24 ноября, центр Омска начали сковывать пробки. Примерно в 17 часов сервис «Яндекс.Пробки» оценивал загруженность на дорогах в восемь баллов.
К 18 часам пробки снизились до семи баллов. Еще через час объем затора спал до отметки в шесть баллов. На момент публикации сильнее всего загружена улица Интернациональная, Красный Путь, от библиотеки Пушкина до остановки «Рабиновича».
Есть также крупная пробка на улицах Фрунзе и Орджоникидзе в сторону Амурского поселка, а также по Герцена в обоих направлениях. Кроме того, есть загруженность на проспекте Карла Маркса и Маршала Жукова. Ожидаемо, что будет затруднено движение на перекрестке Масленникова и Карла Маркса.
Образовалась сильная пробка на подъезде к Ленинградском мосту в сторону Левого берега, а сам мост при этом «зеленый». Многие пытаются проехать через Иртышскую набережную, из-за чего ее тоже сковало в заторе.