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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

иллюстрация

По классике. В пятницу вечером Омск сковали восьмибалльные пробки

24 ноября 2023, 13:22
Фото: Город55
иллюстрация

В пятницу вечером Омск сковали восьмибалльные пробки

К 19 часам дорожная ситуация стала лучше, однако заторы на некоторых участках все еще есть.

Вечером в пятницу, 24 ноября, центр Омска начали сковывать пробки. Примерно в 17 часов сервис «Яндекс.Пробки» оценивал загруженность на дорогах в восемь баллов.

К 18 часам пробки снизились до семи баллов. Еще через час объем затора спал до отметки в шесть баллов. На момент публикации сильнее всего загружена улица Интернациональная, Красный Путь, от библиотеки Пушкина до остановки «Рабиновича».

Фото: "Яндекс.Пробки"

Есть также крупная пробка на улицах Фрунзе и Орджоникидзе в сторону Амурского поселка, а также по Герцена в обоих направлениях. Кроме того, есть загруженность на проспекте Карла Маркса и Маршала Жукова. Ожидаемо, что будет затруднено движение на перекрестке Масленникова и Карла Маркса.

Фото: "Яндекс.Пробки"

Образовалась сильная пробка на подъезде к Ленинградском мосту в сторону Левого берега, а сам мост при этом «зеленый». Многие пытаются проехать через Иртышскую набережную, из-за чего ее тоже сковало в заторе.

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#Общество#Город#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Алина Ясинская
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