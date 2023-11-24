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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

В Омске занялись уборкой дорог в круглосуточном режиме

Снег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками

24 ноября 2023, 07:02
Фото: мэрия Омска

В Омске занялись уборкой дорог в круглосуточном режиме

Рабочие убирают наледь и собирают снег, чтобы освободить дороги и не усугублять ситуацию перед новыми осадками.

В мэрии Омска сообщили о переходе дорожных служб на круглосуточный режим работы. В ведомстве уточнили, что это связано с непростыми погодными условиями: дожди сменяются снегопадами, а температура остается нестабильной. Такая погода сохранится в ближайшие дни, а значит, дорожника предстоит бороться с осадками активнее.

Помимо городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое отвечает за очистку дорог, дорожных знаков и светофоров, зимней уборкой займутся и хозяйствующие субъекты — управляющие компании, владельцы теплых торгово-остановочных комплексов и нестационарных торговых объектов. Известно, что у этих объектов не хватает работников для уборки города, но это не говорит о том, что наледь так и останется на участках рядом с ними.

«Коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом проинформирован и губернатор Виталий Павлович Хоценко. За минувшие сутки с улиц города было вывезено около 3 800 кубометров снега. Ночью работало 99 спецмашин. Утром выведено 275 единиц техники — пескобросы, снегопогрузчики, самосвалы и другие. Вручную снег с остановок, подходов к пешеходным переходам, тротуаров очищают больше 200 рабочих», — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин, ответственный за уборку города.

Сегодня снег уберут с основных магистралей города. Речь идет об улицах Химиков, Магистральной, Товстухо, Олимпийской, Конева и других.

Фото: мэрия Омска
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