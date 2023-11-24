Снег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками

Помимо городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое отвечает за очистку дорог, дорожных знаков и светофоров, зимней уборкой займутся и хозяйствующие субъекты — управляющие компании, владельцы теплых торгово-остановочных комплексов и нестационарных торговых объектов. Известно, что у этих объектов не хватает работников для уборки города, но это не говорит о том, что наледь так и останется на участках рядом с ними.