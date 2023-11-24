Снег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В мэрии Омска сообщили о переходе дорожных служб на круглосуточный режим работы. В ведомстве уточнили, что это связано с непростыми погодными условиями: дожди сменяются снегопадами, а температура остается нестабильной. Такая погода сохранится в ближайшие дни, а значит, дорожника предстоит бороться с осадками активнее.
Помимо городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое отвечает за очистку дорог, дорожных знаков и светофоров, зимней уборкой займутся и хозяйствующие субъекты — управляющие компании, владельцы теплых торгово-остановочных комплексов и нестационарных торговых объектов. Известно, что у этих объектов не хватает работников для уборки города, но это не говорит о том, что наледь так и останется на участках рядом с ними.
«Коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом проинформирован и губернатор Виталий Павлович Хоценко. За минувшие сутки с улиц города было вывезено около 3 800 кубометров снега. Ночью работало 99 спецмашин. Утром выведено 275 единиц техники — пескобросы, снегопогрузчики, самосвалы и другие. Вручную снег с остановок, подходов к пешеходным переходам, тротуаров очищают больше 200 рабочих», — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин, ответственный за уборку города.
Сегодня снег уберут с основных магистралей города. Речь идет об улицах Химиков, Магистральной, Товстухо, Олимпийской, Конева и других.