Гололед и мокрый снег. Утром в Омске на скользкой дороге произошли 8 ДТП

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:39
Госавтоинспекция Омской области просит водителей и пешеходов быть внимательнее на дороге. В регионе продолжаются осадки в виде дождя и снега. На дорогах может образоваться гололед.
«Сегодня в утренние часы сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, причинами которых стали нарушения скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции, а также три происшествия, связанных с наездами на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции.
Автомобилистам напомнили о соблюдении дистанции и скоростного режима. Пешеходам же следует убедиться в безопасности при переходе проезжей части.
Ранее Город55 публиковал прогноз погоды на ближайшие дни. По информации синоптиков, потепление не задержится в регионе надолго.