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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

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Гололед и мокрый снег. Утром в Омске на скользкой дороге произошли 8 ДТП

23 ноября 2023, 04:36
Фото: 1MI
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Утром из-за гололеда в Омске произошли восемь ДТП, сбили трех пешеходов

В Госавтоинспекции напомнили жителям региона о мерах безопасности на проезжей части.

Госавтоинспекция Омской области просит водителей и пешеходов быть внимательнее на дороге. В регионе продолжаются осадки в виде дождя и снега. На дорогах может образоваться гололед.

«Сегодня в утренние часы сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, причинами которых стали нарушения скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции, а также три происшествия, связанных с наездами на пешеходов», — рассказали в Госавтоинспекции.

Автомобилистам напомнили о соблюдении дистанции и скоростного режима. Пешеходам же следует убедиться в безопасности при переходе проезжей части.

Ранее Город55 публиковал прогноз погоды на ближайшие дни. По информации синоптиков, потепление не задержится в регионе надолго.

Ветер и снег. Стало известно, что потепление не задержится в Омской области надолго
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#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Безопасность#Пешеходы#Правила дорожного движения#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Скоростной режим
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