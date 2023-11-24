Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня

Гордод55 проанализировал предложения на разных платформах и рассказал о разнообразии вариантов праздничной закуски, а самое главное — о ценах на нее. Так, к середине ноября килограмм икры горбуши стоил 3 500 рублей, что почти на 25% дешевле, чем в этом же месяце в прошлом году. Также снизились цены на икру кеты, примерно на 12% за этот же период. В среднем стоимость красной икры на сайте бесплатных объявлений в Омске составляет 4 тысячи рублей за килограмм. Вместе с тем есть продавцы, которые продают ее и за 6,5 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале.