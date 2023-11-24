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Published Сегодня, 13:49

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Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня

24 ноября 2023, 13:49
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стала известна стоимость красной икры в Омске

Гордод55 проанализировал предложения на разных платформах и рассказал о разнообразии вариантов праздничной закуски, а самое главное — о ценах на нее. Так, к середине ноября килограмм икры горбуши стоил 3 500 рублей, что почти на 25% дешевле, чем в этом же месяце в прошлом году. Также снизились цены на икру кеты, примерно на 12% за этот же период. В среднем стоимость красной икры на сайте бесплатных объявлений в Омске составляет 4 тысячи рублей за килограмм. Вместе с тем есть продавцы, которые продают ее и за 6,5 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале.

Изысканная закуска. Стала известна стоимость красной икры к Новому году в Омске
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Новость №2. В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на Левобережье, где рухнуло перекрытие

В мэрии Омска рассказали о состоянии дома № 21/1 на улице Лукашевича, где 23 ноября обрушилось перекрытие на крыше. Сейчас жилое здание круглосуточно находится под контролем, на сегодняшний день, по сообщению администрации, угрозы жизни и здоровью омичей нет. Территорию возле дома частично оградили сигнальной лентой. Начальник омской Госжилинспекции Александр Киреев сообщил, что деятельность управляющей компании ООО «ЖКО Парковый», которой принадлежит дом, проверят надзорные органы.

Угрозы жизни нет. В Омске обследовали дом, в котором обрушилось перекрытие
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Новость №3. В выходные дни Омскую область накроет мощный циклон

Изменения в погоде начнутся уже сегодня. Омичей ждет сильный ветер и обилие снега, а также понижение температуры. По данным сервиса Ventusky, 25 ноября на территории региона ожидается мощная метель и порывы ветра, доходящие до 21 м/с. Уровень осадков в некоторых районах области составит 3 см. Об опасности надвигающегося циклона рассказали и в МЧС. Министерство рекомендует жителям Омской области учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улице.

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