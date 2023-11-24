Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Новость №1. Стала известна стоимость красной икры в Омске
Гордод55 проанализировал предложения на разных платформах и рассказал о разнообразии вариантов праздничной закуски, а самое главное — о ценах на нее. Так, к середине ноября килограмм икры горбуши стоил 3 500 рублей, что почти на 25% дешевле, чем в этом же месяце в прошлом году. Также снизились цены на икру кеты, примерно на 12% за этот же период. В среднем стоимость красной икры на сайте бесплатных объявлений в Омске составляет 4 тысячи рублей за килограмм. Вместе с тем есть продавцы, которые продают ее и за 6,5 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале.
Новость №2. В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на Левобережье, где рухнуло перекрытие
В мэрии Омска рассказали о состоянии дома № 21/1 на улице Лукашевича, где 23 ноября обрушилось перекрытие на крыше. Сейчас жилое здание круглосуточно находится под контролем, на сегодняшний день, по сообщению администрации, угрозы жизни и здоровью омичей нет. Территорию возле дома частично оградили сигнальной лентой. Начальник омской Госжилинспекции Александр Киреев сообщил, что деятельность управляющей компании ООО «ЖКО Парковый», которой принадлежит дом, проверят надзорные органы.
Новость №3. В выходные дни Омскую область накроет мощный циклон
Изменения в погоде начнутся уже сегодня. Омичей ждет сильный ветер и обилие снега, а также понижение температуры. По данным сервиса Ventusky, 25 ноября на территории региона ожидается мощная метель и порывы ветра, доходящие до 21 м/с. Уровень осадков в некоторых районах области составит 3 см. Об опасности надвигающегося циклона рассказали и в МЧС. Министерство рекомендует жителям Омской области учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улице.