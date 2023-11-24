Изысканная закуска. Стала известна стоимость красной икры к Новому году в Омске

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Published Сегодня, 02:32
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В этом месяце снизились оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке, сообщили эксперты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Так, к середине ноября килограмм икры горбуши стоил 3,5 тыс рублей. Это почти на 25% дешевле, чем в этом же месяце в прошлом году. Также снизились цены на икру кеты, примерно на 12% за этот же период.
«В этом году на фоне удачной лососевой путины заметно вырос объем выпуска красной икры: за три квартала года произведено 21 146,7 тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7 823,62 тонны). Напомню, лососевая путина этого года стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс тонн, больше было только в 2018 году (678 тыс тонн). Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру», — сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
По его словам, окончательная цена зависит от виды рыбы, района вылова, технологии производства и от других факторов. В связи с этим цены на красную икру в магазинах одного объема могут различаться.
В среднем стоимость красной икры на сайте бесплатных объявлений в Омске составляет 4 тыс рублей за килограмм. Вместе с тем есть продавцы, которые продают ее и за 6,5 тыс рублей. Также, допустим, на Авито 0.5 кило слабосоленой икры горбуши можно приобрести за 2,3 тыс рублей. Тот же объем икры кеты — за 2,7 тыс рублей.
Разумеется, цена зависит от веса. Желающим могут продать баночку икры как 0.5 килограммов, так и 0.25 килограммов. Так, самый маленький объем выставляется за цену в 1,2 тыс рублей.
Есть и вариант в консервах. В одном из объявлений уточняется, что продажа идет при заказе от десяти банок. На выбор покупателям представляют красную структурированную икру чавычи и кеты. Объем одной консервы — 140 граммов.
В одном из интернет-магазинов икра горбуши на момент публикации объемом в 200 граммов стоит 1 тыс рублей, в 500 граммов — 2,5 тыс рублей. Икра кеты оказывается более дорогой. Самая маленькая коробочка обойдется омичам в 1,5 тыс рублей, а половина килограмма — в 3,7 тыс рублей. Речь идет об икре с пометкой «премиум».
Она крупнее, чем «обычная» и проходит особый способ просушки, который позволяет избавиться от лишней жидкости и получить «сухую» икру, указывается в описании. Не «премиум» икра кеты стоит на 100-200 рублей дешевле.
На маркетплейсах торгуют красной икрой в банках, что вполне ожидаемо. Здесь также цены зависят от качества и технологии производства, само собой. Тут, к слову, можно встретить и имитированную икру.