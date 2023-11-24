Изысканная закуска. Стала известна стоимость красной икры к Новому году в Омске

В среднем стоимость красной икры на сайте бесплатных объявлений в Омске составляет 4 тыс рублей за килограмм. Вместе с тем есть продавцы, которые продают ее и за 6,5 тыс рублей. Также, допустим, на Авито 0.5 кило слабосоленой икры горбуши можно приобрести за 2,3 тыс рублей. Тот же объем икры кеты — за 2,7 тыс рублей.