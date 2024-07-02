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Застолье

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Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Хорошо посидели. В Омске мужчина вонзил нож в сердце знакомому на январских выходных
12 января, 04:04
2023
Ножом в шею. В Омске женщина зарезала возлюбленного прямо во время свидания
Пара распивала спиртное в тот вечер на квартире в городке Нефтяников.
4 декабря 2023, 12:12
Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня
24 ноября 2023, 13:49
2022
В Октябрьском округе после выпивки омича ограбил малознакомый приятель
Собутыльник ударил мужчину по голове и забрал смартфон.
21 сентября 2022, 13:57

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