В Омской области асфальт рядом с больницей положили только после иска прокуратуры

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По их словам, состояние парковке у БУЗОО «Большереченская ЦРБ» после дождя значительно ухудшается, образуются большие лужи, которые мешают поставить автомобиль и дойти до больницы. После массовых обращений, прокуратура Большереченского района Омской области начала проверку.
В ходе нее жалобы местных жителей подтвердились. На участке, принадлежащем органу местного самоуправления, действительно нет надлежащего дорожного покрытия.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с принуждением администрации поселения привести парковку у БУЗОО «Большереченская ЦРБ» в порядок. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования.
Сейчас судебное решение уже исполнено, на стоянке уложено новое асфальтобетонное покрытие, сообщили в региональной прокуратуре.