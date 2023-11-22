В Омской области асфальт рядом с больницей положили только после иска прокуратуры

По их словам, состояние парковке у БУЗОО «Большереченская ЦРБ» после дождя значительно ухудшается, образуются большие лужи, которые мешают поставить автомобиль и дойти до больницы. После массовых обращений, прокуратура Большереченского района Омской области начала проверку.