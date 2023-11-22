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В Омской области асфальт рядом с больницей положили только после иска прокуратуры

22 ноября 2023, 10:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Прокуратура потребовала положить асфальт рядом с больницей в Омской области

Причиной прокурорского реагирования стали многочисленные жалобы местных жителей на невозможность подъехать и подойти к больнице.

По их словам, состояние парковке у БУЗОО «Большереченская ЦРБ» после дождя значительно ухудшается, образуются большие лужи, которые мешают поставить автомобиль и дойти до больницы. После массовых обращений, прокуратура Большереченского района Омской области начала проверку.

В ходе нее жалобы местных жителей подтвердились. На участке, принадлежащем органу местного самоуправления, действительно нет надлежащего дорожного покрытия.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с принуждением администрации поселения привести парковку у БУЗОО «Большереченская ЦРБ» в порядок. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования.

Сейчас судебное решение уже исполнено, на стоянке уложено новое асфальтобетонное покрытие, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Омской области
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