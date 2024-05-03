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Строительство и ремонт дорог

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Мэр Шелест рассказал, какие участки омских дорог отремонтировали по нацпроекту
На ремонт дорог в Омске выделено более 712 млн рублей, замена покрытия на некоторых из них находится на финальной стадии.
3 мая, 11:58
12 км трещин. Прокуратура потребовала отремонтировать опасную дорогу в Омской области
Тарская межрайонная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения во время проверки дороги «Омск-Тара-Кольтюгино».
17 апреля, 13:23
2023
Провоцирует ДТП. Суд потребовал отремонтировать опасную дорогу в Омской области
Выяснилось, что покрытие на многих участках проезжей части сильно деформировано.
20 декабря 2023, 09:18
Омская журналистка спросила у Путина о планах по расширению трассы Тюмень-Новосибирск
Вопрос президенту задала корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.
14 декабря 2023, 13:53
Решилось через суд. Омская прокуратура обязала убрать выбоины с сельских дорог
Проблему нельзя было игнорировать, так как некоторые участки проезжей части разрушились полностью.
9 ноября 2023, 10:14
Незаконную дорогу в Омской области заметили после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Русско-Полянского района проконтролировала реконструкцию дороги, на которой на было асфальта.
30 октября 2023, 12:03
Хоценко сообщил о завершении ремонта участка на магистрали, граничащей с Казахстаном
Планировалось, что реконструкция пройдет в 2024 году, но объект удалось отремонтировать раньше.
25 октября 2023, 06:29
Виталий Хоценко: «Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание»
За счет средств нацпроекта «Безопасные качественный дороги» завершен ремонт участков дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим.
13 октября 2023, 12:31
Хоценко дал поручение привести в порядок дороги к сельхозпредприятиям в Лесном
Объект должен быть готов уже к концу июля.
14 июля 2023, 11:38
Этим летом в Омске заасфальтируют 37 дорог в частном секторе
Всего в городе в этом году отремонтируют больше 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
14 июня 2023, 10:09
В Омской области две федеральные дороги расширят до четырех полос
Ремонт ведется на дорогах в Любинском и Омском районах
12 мая 2023, 05:59
Жилье, дороги мосты. Хоценко рассказал, чем займется в Омске в первую очередь
Планы развития Омской области Виталий Хоценко обсудил с Маратом Хуснуллиным.
31 марта 2023, 02:50
В Омской области будут ремонтировать федеральную автотрассу
9 февраля 2023, 06:10
2022
«Все плохо, переделывай». Омской прокуратуре не понравились дороги после ремонта
Ремонт по второму кругу. В Омской области переделают несколько дорог по судебному решению.
24 ноября 2022, 06:21
На реконструкцию дорог Левобережья в Омске выделят 1,5 млрд рублей
Строительные работы должны завершиться в 2024 году.
26 октября 2022, 12:11
Омск получил несколько миллиардов для строительства дороги к «Меге»
Омской мэрии выдали крупный инфраструктурный кредит.
18 октября 2022, 01:41
На омском Левобережье появится новая транспортная развязка
Новую транспортную развязку собираются построить в 2022–2023 годах.
30 августа 2022, 02:16
Губернатор Бурков рассказал о будущем крупных инвестпроектов в Омской области
25 марта 2022, 04:27
2021
На окраине Омска почти достроили детсад на 140 мест
В Омске на улице 1-я Станционная практически достроили детсад на 140 мест. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, детсад возводят в рамках нацпроекта «Демография».
1 декабря 2021, 12:30

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