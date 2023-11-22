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Строительство дороги

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Ноябрь 2023
Горсовет рассмотрит возможность строительства новой развязки у омского метромоста
12 ноября 2023, 07:49
Октябрь 2023
Незаконную дорогу в Омской области заметили после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Русско-Полянского района проконтролировала реконструкцию дороги, на которой на было асфальта.
30 октября 2023, 12:03
Виталий Хоценко рассказал о строительстве дорог к сельхозобъектам в Омской области
11 октября 2023, 05:47
Сентябрь 2023
Омичей попросили пройти опрос о перекрытии бульвара Архитекторов на Левобережье
В настоящее время дорогу ремонтируют и ограничения движения здесь неизбежны.
23 сентября 2023, 11:45
В Омске планируют возвести новый мост через Омь
23 сентября 2023, 09:04
Омской области выделили дополнительные 800 млн рублей на ремонт дорог
Об этом сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Жуков.
9 сентября 2023, 13:53
Август 2023
Реконструкция дороги, отключение воды и опасная труба с кипятком. Омск сегодня
31 августа 2023, 14:58
Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта дороги Называевск — Тюкалинск
23 августа 2023, 07:50
Июль 2023
Омское УФАС оштрафовало на 355 млн участников дорожных картелей
Крупные компании договорились об удержании цены при проведении государственных закупок.
18 июля 2023, 07:28
В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги
4 июля 2023, 12:08
Май 2023
Проект дороги к новому ЖК на Левобережье в Омске прошел экспертизу
Разработкой проекта занимается «Автодорпроект».
10 мая 2023, 11:26
Апрель 2023
«Растаяла вместе со снегом». В Омске планируют обновить разметку
В первую очередь разметку нанесут на улицах Транссибирская и 60 лет Победы.
24 апреля 2023, 10:53
Март 2023
До конца года в Омске планируют отремонтировать проезды к школам и детским садам
Подрядные организации приступят к работе как только позволит погода.
2 марта 2023, 06:49

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