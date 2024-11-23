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Строительство дорог

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В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов
23 ноября, 04:44
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
В Омске на ремонт дороги по улице Заозерной выделили 337 миллионов рублей
Омское УДХБ нашло подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Заозерной, на работы выделено 337 млн рублей.
12 августа, 14:39
«Газпром нефть» построила больше 400 километров автодорог
Основанное в 2021 году специальное подразделение компании — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — поделилось результатами своей работы: новые дороги появились более чем в 10 регионах по всей стране.
23 июля, 08:02
Нужна дорога. Рядом с особой зоной «Авангард» в Омске срубят десятки деревьев
21 июня, 05:23
Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
28 мая, 08:08
Мэр Шелест рассказал, какие участки омских дорог отремонтировали по нацпроекту
На ремонт дорог в Омске выделено более 712 млн рублей, замена покрытия на некоторых из них находится на финальной стадии.
3 мая, 11:58
Продолжение начатого. Госэкспертиза одобрила проект дороги возле поселка под Омском
6 марта, 09:58
Омская область попросит у федералов 27 млрд рублей на строительство Северного обхода
24 февраля, 11:14
2023
Провоцирует ДТП. Суд потребовал отремонтировать опасную дорогу в Омской области
Выяснилось, что покрытие на многих участках проезжей части сильно деформировано.
20 декабря 2023, 09:18
Омская журналистка спросила у Путина о планах по расширению трассы Тюмень-Новосибирск
Вопрос президенту задала корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.
14 декабря 2023, 13:53
Хоценко рассказал, что региону выделят 128 млн по программе «Развитие энергетики»
Деньги будут направлены на строительство четырех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в Омске и Калачинском районе.
4 декабря 2023, 14:18
В 2023 году в Омской области отремонтировали 230 километров дорог
Глава региона высоко оценил работу дорожников в уходящем году.
21 ноября 2023, 11:40
Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта более 30 км трассы Называевск–Исилькуль
До нормативного состояния восстановлены сразу несколько участков дороги, некоторые из них даже с опережением сроков.
8 ноября 2023, 09:43
Незаконную дорогу в Омской области заметили после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Русско-Полянского района проконтролировала реконструкцию дороги, на которой на было асфальта.
30 октября 2023, 12:03
Виталий Хоценко: «Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание»
За счет средств нацпроекта «Безопасные качественный дороги» завершен ремонт участков дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим.
13 октября 2023, 12:31
Виталий Хоценко провел встречу с министром транспорта России
5 октября 2023, 03:32
Дорога на 10 лет Октября будет расширена до четырех полос к 2024 году
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на первый этап реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт.
7 сентября 2023, 12:40
В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
23 августа 2023, 11:47
Виталий Хоценко поручил распределить субсидии для ремонта дорог в Омской области
Члены правительства обсудили объем средств, которые предусмотрят на ремонт дорог в 2023–2024 годах.
17 августа 2023, 11:18

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