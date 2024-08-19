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Аварийные дороги

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Август
Оторваны от мира. Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги
19 августа, 12:10
Декабрь 2023
Провоцирует ДТП. Суд потребовал отремонтировать опасную дорогу в Омской области
Выяснилось, что покрытие на многих участках проезжей части сильно деформировано.
20 декабря 2023, 09:18
Октябрь 2023
Незаконную дорогу в Омской области заметили после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Русско-Полянского района проконтролировала реконструкцию дороги, на которой на было асфальта.
30 октября 2023, 12:03
Сентябрь 2023
В Омской области пожаловались на еще одну дорогу в районе, где семья утонула в кювете
16 сентября 2023, 11:21

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