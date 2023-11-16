Сделана из грязи. Жители Омской области рассказали об отсутствии дороги в селе

Напомним, что недавно на большое количество грязи на дорогах пожаловались и жители города. На участке тротуара от аграрного университета до остановки «Сибзавод» омичи наблюдают постоянную слякоть даже в отсутствие осадков. Кроме того, здесь отсутствует освещение, что также затрудняет передвижение и создает опасность для пешеходов.