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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

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Сделана из грязи. Жители Омской области рассказали об отсутствии дороги в селе

16 ноября 2023, 13:13
Фото: Midjourney
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Жители села под Омском пожаловались на отсутствие дороги

О ситуации рассказали жители села Троицкое, которое находится в 300 метрах от черты города.

Жалоба на ситуацию появилась в сообществе «ЧП Омск» в соцсети. К сообщению местная жительница прикрепила видео, на котором хорошо видно проблему. Вместо дороги на участке обилие грязи, по которому не проедешь даже на машине.

«За день уже вторая машина застряла, как она отсюда выберется — неизвестно. Мы живем в 300 метрах от черты города и отрезаны от цивилизации: ни лекарств, ни продуктов мы себе не можем позволить, родственники добраться не могут», — рассказали женщина.

Она также отметила, что в близлежащих домах проживают пенсионеры и инвалиды, для которых такие условия значительно усложняют передвижение. По словам местной жительницы, администрация на ситуацию не реагирует.

«Вот такая у нас дорога, Омский район, ул. Комарова, дома № 61-63, № 130-142. Во всех домах живут пенсионеры и инвалиды. Администрация бездействует», — добавила она.
Фото: Скриншот видео паблика "ЧП Омск"

Напомним, что недавно на большое количество грязи на дорогах пожаловались и жители города. На участке тротуара от аграрного университета до остановки «Сибзавод» омичи наблюдают постоянную слякоть даже в отсутствие осадков. Кроме того, здесь отсутствует освещение, что также затрудняет передвижение и создает опасность для пешеходов.

«Страх и ужас». Омичи пожаловались на отсутствие света и грязь на пешеходных дорожках
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#Дороги#Омск#Омская область#Новости#Загрязнение#Грязь#Дорога#Жалоба#Опасные дороги#Анастасия Баянова#Омские дороги
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