Омичам рассказали, как оформлять опекунство над животными из муниципального приюта

Сейчас в муниципальном приюте живут более 450 собак. Около 100 из них останутся здесь на пожизненное содержание, они, как правило, тяжелобольные, старые или агрессивные. Среди жителей приюта есть и 20 щенков, которым только предстоит найти новый дом.