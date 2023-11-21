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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:55

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Омичам рассказали о собаках, которые находятся в муниципальном приюте

Омичам рассказали, как оформлять опекунство над животными из муниципального приюта

21 ноября 2023, 12:51
Фото: 1MI

Омичам рассказали о собаках, которые находятся в муниципальном приюте

Сейчас их там насчитывается более 450.

Для опеки над собакой нужно заключить договор, согласно которому учреждение обязуется обеспечивать постоянный уход, кормление и медобслуживание питомца.

«Процедура оформления опеки — максимально прозрачна. Узнать подробнее о программе опекунства можно в группе приюта», — сообщили в городской администрации.

Кроме того, каждый желающий может посетить приют по предварительной договоренности и выбрать себе собаку. Также не запрещено приезжать для помощи сотрудникам приюта в выгуле животных.

Сейчас в муниципальном приюте живут более 450 собак. Около 100 из них останутся здесь на пожизненное содержание, они, как правило, тяжелобольные, старые или агрессивные. Среди жителей приюта есть и 20 щенков, которым только предстоит найти новый дом.

Фото: Сергей Сапоцкий / Администрация города Омска
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#Омск#Омская область#Новости#Приют для собак#Приют для животных#Приют#Приюты#Анастасия Баянова
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