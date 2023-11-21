Омичам рассказали, как оформлять опекунство над животными из муниципального приюта

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Для опеки над собакой нужно заключить договор, согласно которому учреждение обязуется обеспечивать постоянный уход, кормление и медобслуживание питомца.
«Процедура оформления опеки — максимально прозрачна. Узнать подробнее о программе опекунства можно в группе приюта», — сообщили в городской администрации.
Кроме того, каждый желающий может посетить приют по предварительной договоренности и выбрать себе собаку. Также не запрещено приезжать для помощи сотрудникам приюта в выгуле животных.
Сейчас в муниципальном приюте живут более 450 собак. Около 100 из них останутся здесь на пожизненное содержание, они, как правило, тяжелобольные, старые или агрессивные. Среди жителей приюта есть и 20 щенков, которым только предстоит найти новый дом.