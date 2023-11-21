Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки

В декабре прошлого года мужчина обратился в одну из ветеринарных клиник города, его немецкому шпицу требовалась помощь. Собаке поставили диагноз перелом костей предплечья левой грудной конечности. Во время операции произошел еще один перелом. Собаку оставили на лечение в стационаре. В начале января владельцу животного сообщили об ухудшении самочувствия питомца и возможной ампутации лапы.