Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Иллюстрация

Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки

21 ноября 2023, 04:32
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омич отсудил компенсацию за лечение собаки, после которого пес лишился лапы

С ветеринарной клиники в пользу истца взыскано больше 92,5 тысяч рублей. Сумма включает в себя оплату услуг, штраф и компенсацию морального вреда.

Житель Омска отсудил компенсацию у ветеринарной клиники за лечение собаки, в результате которого животное лишилось лапы, сообщили в пресс-службе областного суда.

В декабре прошлого года мужчина обратился в одну из ветеринарных клиник города, его немецкому шпицу требовалась помощь. Собаке поставили диагноз перелом костей предплечья левой грудной конечности. Во время операции произошел еще один перелом. Собаку оставили на лечение в стационаре. В начале января владельцу животного сообщили об ухудшении самочувствия питомца и возможной ампутации лапы.

Мужчина забрал собаку и отвез в другую клинику, но лапу уже было не спасти — конечность ампутировали.

Эксперт признал метод лечения некорректным, с чем суд и согласился. С ветеринарной клиники в пользу истца взыскано больше 92,5 тысяч рублей. Сумма включает в себя оплату услуг, штраф и компенсацию морального вреда.

Читайте также:
Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенкаОмичка полгода избивала своих детей и получила 10 месяцев исправительных работОбращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
#Общество#Омск#Суд#Лечение#Штраф#Расходы#Компенсация морального вреда#Операция#Ветеринарная клиника#Евгений Игишев#Ампутация#Исковое заявление#Убытки
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Вчера, 06:56
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Вчера, 09:01
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Дело по статье «халатность». Затопленные подвалы в новостройках довели до «уголовки»
Сегодня, 05:01