Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Житель Омска отсудил компенсацию у ветеринарной клиники за лечение собаки, в результате которого животное лишилось лапы, сообщили в пресс-службе областного суда.
В декабре прошлого года мужчина обратился в одну из ветеринарных клиник города, его немецкому шпицу требовалась помощь. Собаке поставили диагноз перелом костей предплечья левой грудной конечности. Во время операции произошел еще один перелом. Собаку оставили на лечение в стационаре. В начале января владельцу животного сообщили об ухудшении самочувствия питомца и возможной ампутации лапы.
Мужчина забрал собаку и отвез в другую клинику, но лапу уже было не спасти — конечность ампутировали.
Эксперт признал метод лечения некорректным, с чем суд и согласился. С ветеринарной клиники в пользу истца взыскано больше 92,5 тысяч рублей. Сумма включает в себя оплату услуг, штраф и компенсацию морального вреда.