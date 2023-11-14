В Омске разрешили отремонтировать историческое здание бывшего городского музея

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Омске компании «Тераформ» разрешили отремонтировать историческое здание, в котором ранее находился городской музей, сообщили 14 ноября в региональной прокуратуре.
Выяснилось, что «Тераформ» уже начал ремонтировать помещения, но не имел на это разрешительных документов. Нарушения зафиксировал региональный минкульт. Директора организации и саму фирму оштрафовали в общей сложности на 70 тысяч рублей по инициативе прокуратуры.
Теперь же «Тераформ», после вмешательства прокуратуры, получил необходимые документы и сможет продолжить ремонт.
«Здание бывшего городского 4-классного начального училища» является объектом истории и культуры. До 2018 года в здании располагался музей «Искусство Омска», затем помещение признали непригодным для такой деятельности.