Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Омске разрешили отремонтировать историческое здание бывшего городского музея

В Омске разрешили отремонтировать историческое здание бывшего городского музея

14 ноября 2023, 04:15
Фото: Прокуратура Омской области
Объект является памятником истории и культуры. Компания «Тераформ» восстанавливала здание, не имея необходимой документации.

В Омске компании «Тераформ» разрешили отремонтировать историческое здание, в котором ранее находился городской музей, сообщили 14 ноября в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что «Тераформ» уже начал ремонтировать помещения, но не имел на это разрешительных документов. Нарушения зафиксировал региональный минкульт. Директора организации и саму фирму оштрафовали в общей сложности на 70 тысяч рублей по инициативе прокуратуры.

Теперь же «Тераформ», после вмешательства прокуратуры, получил необходимые документы и сможет продолжить ремонт.

«Здание бывшего городского 4-классного начального училища» является объектом истории и культуры. До 2018 года в здании располагался музей «Искусство Омска», затем помещение признали непригодным для такой деятельности.

В центре Омска сдают в аренду бывшее здание музея 1908 года постройки
Узнать подробнее
#Омск#Прокуратура#Штраф#Культурное наследие#Историческое здание#Административная ответственность#Евгений Игишев
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Под склады, СТО и гаражи. В Омске отдают в аренду восемь земельных участков
Сегодня, 04:41
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
Вчера, 06:49
Грозит до 10 лет. В Омске огласят приговор экс-замминистра Марине Степановой
Сегодня, 05:05
Полетит бесплатно. В омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира
Сегодня, 06:02
«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»
Сегодня, 03:05