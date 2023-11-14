В Омске разрешили отремонтировать историческое здание бывшего городского музея

Выяснилось, что «Тераформ» уже начал ремонтировать помещения, но не имел на это разрешительных документов. Нарушения зафиксировал региональный минкульт. Директора организации и саму фирму оштрафовали в общей сложности на 70 тысяч рублей по инициативе прокуратуры.