В центре Омска сдают в аренду бывшее здание музея 1908 года постройки

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В центре Омска сдают в аренду бывшее здание музея «Искусство Омска» на улице Куйбышева, 48. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито» в разделе коммерческой недвижимости.
В здании 1908 года постройки сдают оба этажа. Стоимость аренды от 30 тысяч рублей в месяц за квадратный метр, но обсуждается индивидуально. Общая площадь помещений 1309 квадратов, высота потолков 4 метра, предусмотрены арендные каникулы.
«Идеально подойдёт под любой вид деятельности: офис, интернет-магазин, шоу-рум, салон красоты, барбершоп, ателье, аптека, кулинария и многое другое», — говорится в объявлении.
До 2018 года в здании располагался музей «Искусство Омска», затем здание признали непригодным для такой деятельности. Полтора года назад старинный особняк попал в криминальные сводки — злоумышленники спилили кованые перила, чтобы сдать в чермет.