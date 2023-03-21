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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В центре Омска сдают в аренду бывшее здание музея 1908 года постройки

21 марта 2023, 05:23
Фото: Google карты
Общая площадь помещений в здании 1309 квадратов
В аренду предлагаются площади от 30 квадратных метров.

В центре Омска сдают в аренду бывшее здание музея «Искусство Омска» на улице Куйбышева, 48. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито» в разделе коммерческой недвижимости.

В здании 1908 года постройки сдают оба этажа. Стоимость аренды от 30 тысяч рублей в месяц за квадратный метр, но обсуждается индивидуально. Общая площадь помещений 1309 квадратов, высота потолков 4 метра, предусмотрены арендные каникулы.

«Идеально подойдёт под любой вид деятельности: офис, интернет-магазин, шоу-рум, салон красоты, барбершоп, ателье, аптека, кулинария и многое другое», — говорится в объявлении.

До 2018 года в здании располагался музей «Искусство Омска», затем здание признали непригодным для такой деятельности. Полтора года назад старинный особняк попал в криминальные сводки — злоумышленники спилили кованые перила, чтобы сдать в чермет.

В бывшем здании музея «Искусство Омска» украли перила
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#Евгений Игишев#Омск#Аренда#Недвижимость#Музей#Старинное здание#Город
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