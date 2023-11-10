Одобрял жестокость. Омич попал под суд за оправдание терроризма

Во время обыска в квартире мужчины, следователи изъяли процессор компьютера, два мобильных телефона и личный дневник, где были найдены доказательства преступления. В апреле 2023 года подозреваемый был задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.