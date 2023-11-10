Одобрял жестокость. Омич попал под суд за оправдание терроризма

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Следствие и суд установили, что в январе 2021 года омич разместил на своей страничке в соцсети ряд высказываний, которые оправдывали и одобряли террористические действия. Нарушение было выявлено сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России.
Во время обыска в квартире мужчины, следователи изъяли процессор компьютера, два мобильных телефона и личный дневник, где были найдены доказательства преступления. В апреле 2023 года подозреваемый был задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По этому факту омича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.