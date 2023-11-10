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Одобрял жестокость. Омич попал под суд за оправдание терроризма

10 ноября 2023, 10:39
Фото: Midjourney
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После оправдания терроризма в интернете омич попал под суд

Приговор 25-летнему мужчине вынесли на основе доказательств, собранных следственным управлением СК РФ по Омской области.

Следствие и суд установили, что в январе 2021 года омич разместил на своей страничке в соцсети ряд высказываний, которые оправдывали и одобряли террористические действия. Нарушение было выявлено сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России.

Во время обыска в квартире мужчины, следователи изъяли процессор компьютера, два мобильных телефона и личный дневник, где были найдены доказательства преступления. В апреле 2023 года подозреваемый был задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

По этому факту омича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Терроризм#Нарушитель#Анастасия Баянова#Террорист#Оправдание терроризма
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