Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ

Заявление последней Коллегия рассмотрит раньше всех остальных кандидатов — его рассмотрение запланировано на 11:00 утра 27 мая. В частности, как отмечается в документе, Сактаганова Гульжан Нурахановна рекомендована к должности судьи в Северодонецком городском суде в ЛНР. Напомним, до 2017 она занимала должность в Первомайском районном суде, после чего ушла в отставку, затянувшуюся на 6,5 лет — в конце 2023 года Квалификационная коллегия восстановила ее в полномочиях.