Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Соответствующую информацию обнаружили в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии. В целом, заседание запланировано на продолжительный период времени: с 27 по 31 мая и на нем будет решаться большое количество вопросов.
Однако, в опубликованной на сайте Коллегии новости есть и упоминания омичей, претендующих на высокие должности: Юрия Иваненко, Ларисы Распутиной и Гульжан Сакатагановой.
Заявление последней Коллегия рассмотрит раньше всех остальных кандидатов — его рассмотрение запланировано на 11:00 утра 27 мая. В частности, как отмечается в документе, Сактаганова Гульжан Нурахановна рекомендована к должности судьи в Северодонецком городском суде в ЛНР. Напомним, до 2017 она занимала должность в Первомайском районном суде, после чего ушла в отставку, затянувшуюся на 6,5 лет — в конце 2023 года Квалификационная коллегия восстановила ее в полномочиях.
На следующий день, 28 мая, коллегия приступит к рассмотрению вопросов назначения на должность зампреда Арбитражного суда Омской области Ларисы Распутиной — на настоящий момент она является судьей в этом же ведомстве. Рассмотрение ее заявления назначено на 12:30.
Ну, а через час Высшая квалификационная коллегия приступит к другому кандидату, претендующем на самую высокую из перечисленных должностей — место Заместителя председателя Верховного Суда РФ. Примечательно, что будущая должность Юрия Иваненко будет «сдвоенной»: замещения Председателя ВС, он и сам будет председателем — только в Судебной коллегии по экономическим спорам.
Напомним, свою карьеру Иваненко Юрий Григорьевич начал в Советском районном суде, после чего занимал должность в Омском областном суде. Начиная с 2009 года Юрий Иваненко являлся зампредседателя Ленинградского областного суда. С 2015 года работает в Верховном суде РФ, где в 2020 году занял место главы Судебной коллегии по экономическим спорам.
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