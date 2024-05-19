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Published Сегодня, 03:16

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Updated Сегодня, 03:18

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Губернатор Омской области сообщил о прекращении подъема уровня воды в Усть-Ишиме

19 мая 2024, 03:16
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
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Губернатор Омской области сообщил, что уровень воды в Усть-Ишиме перестал расти

По словам Губернатора, формировать какие-либо прогнозы пока рано.

Как сообщил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко, уровень воды в окрестностях Усть-Ишима стабилизировался: по последней информации, Иртыш «замер» на отметке в 946 сантиметров.

Кроме того, на спад пошла реки Ишим — на настоящий момент уровень воды в ней равен 1546 см. Как отмечается в сообщении Губернатора, что-либо прогнозировать на этом этапе рано — но отрицательная динамика уже присутствует.

Напомним, ранее Город55 сообщал о работе медиков в зоне подтопления: их усилиями уже вакцинировано более 2 тысяч человек. Кроме того, медработники несут ежедневное дежурство в ПВР.

Ежедневный обход врачей. В Омской области вакцинировали жителей затопленных районов
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#Илья Скобин#Омск#Омская область#Губернатор#Иртыш#Вакцинация#Новости#Прогноз#Медики#Усть-Ишим#Подтопление#Виталий Хоценко
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