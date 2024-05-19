Губернатор Омской области сообщил о прекращении подъема уровня воды в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Как сообщил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко, уровень воды в окрестностях Усть-Ишима стабилизировался: по последней информации, Иртыш «замер» на отметке в 946 сантиметров.
Кроме того, на спад пошла реки Ишим — на настоящий момент уровень воды в ней равен 1546 см. Как отмечается в сообщении Губернатора, что-либо прогнозировать на этом этапе рано — но отрицательная динамика уже присутствует.
Напомним, ранее Город55 сообщал о работе медиков в зоне подтопления: их усилиями уже вакцинировано более 2 тысяч человек. Кроме того, медработники несут ежедневное дежурство в ПВР.