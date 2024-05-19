Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Глава областного Министерства энергетики и ЖКХ сообщил о прекращении повышения уровня воды в окрестностях распределительной подстанции в Усть-Ишиме. Напомним, от ее функционирования зависит электроснабжение целого района — а это 35 населенных пунктов, нуждающихся в электроэнергии.
Как сообщается в официальном Telegram-канале «Владимир Шнипко», работы на насыпи, защищающей подстанцию от затопления, продолжаются: укрепление дамбы ведут больше 60 энергетиков и сотрудников МЧС. Материалы для работ приходится подвозить на лодках, ведь разница уровней воды внутри насыпи и за ней просто колоссальна.
Напомним, ранее в социальных сетях появлялись сообщения о прекращении работы подстанции из-за затопления — все они оказались не соответствующими реальности: важный для энергетической инфраструктуры объект отключат только при угрозе жизни людей.