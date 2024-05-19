Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС

Как сообщается в официальном Telegram-канале «Владимир Шнипко», работы на насыпи, защищающей подстанцию от затопления, продолжаются: укрепление дамбы ведут больше 60 энергетиков и сотрудников МЧС. Материалы для работ приходится подвозить на лодках, ведь разница уровней воды внутри насыпи и за ней просто колоссальна.