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Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС

19 мая 2024, 07:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области прекратился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС

Паводковая ситуация вокруг подстанции в Усть-Ишиме стабилизировалась — уровень воды, окружающей РЭС, перестал повышаться.

Глава областного Министерства энергетики и ЖКХ сообщил о прекращении повышения уровня воды в окрестностях распределительной подстанции в Усть-Ишиме. Напомним, от ее функционирования зависит электроснабжение целого района — а это 35 населенных пунктов, нуждающихся в электроэнергии.

Как сообщается в официальном Telegram-канале «Владимир Шнипко», работы на насыпи, защищающей подстанцию от затопления, продолжаются: укрепление дамбы ведут больше 60 энергетиков и сотрудников МЧС. Материалы для работ приходится подвозить на лодках, ведь разница уровней воды внутри насыпи и за ней просто колоссальна.

Видеозапись с места событий
Видео: Telegram-канал «Владимир Шнипко»

Напомним, ранее в социальных сетях появлялись сообщения о прекращении работы подстанции из-за затопления — все они оказались не соответствующими реальности: важный для энергетической инфраструктуры объект отключат только при угрозе жизни людей.

Находится в водяном кольце. Подстанции в Усть-Ишиме продолжает угрожать опасность
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#Илья Скобин#Общество#Видео#Омская область#МЧС#Новости#Электроснабжение#Насыпь#Паводковая ситуация#Усть-Ишимская РЭС
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