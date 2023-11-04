Дубль Спунера помог омскому «Авангарду» одолеть ХК «Сочи» в овертайме

После гола тренерский штаб «Авангарда» запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря, но судьи ее не усмотрели. В итоге «ястребы» вновь остались в меньшинстве за задержку игры. В этот раз омичи отбились, а за 12 секунд до сирены Владимир Ткачев пробил-таки Михаила Бердина и этим голом в раздевалку завершил период.