Дубль Спунера помог омскому «Авангарду» одолеть ХК «Сочи» в овертайме

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Сегодня омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ встречался с хоккейным клубом «Сочи». Победа со счетом 3:2 в овертайме осталась за «ястребами».
На 4-й минуте первого периода «ястребы» заработали удаление, — проштрафился Александр Филатьев за задержку соперника клюшкой. Омичи вполне уверенно отбились и далее игра продолжилась в довольно-таки опасных атаках хозяев льда, хотя по владению шайбой впереди явно были «ястребы».
На 18-й минуте сочинцы открывают счет стараниями Артура Тянулина, которому ассистировали Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов.
Во второй двадцатиминутке все тот же Филатьев вновь присел на скамейку штрафников на этот раз за подножку. Это большинство сочинцы реализовали, — шайба на счету Мичкова.
После гола тренерский штаб «Авангарда» запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря, но судьи ее не усмотрели. В итоге «ястребы» вновь остались в меньшинстве за задержку игры. В этот раз омичи отбились, а за 12 секунд до сирены Владимир Ткачев пробил-таки Михаила Бердина и этим голом в раздевалку завершил период.
В заключительном отрезке игры «Авангард» восстановил равенство в счете, — на 45-й минуте игры шайбу забросил Райан Спунер. Голевая передача на счету Ткачева. Далее игра продолжилась в обоюдоострых атаках и выпадах, но до новых забитых шайб дело не дошло. Таким образом, игра плавно перешла в овертайм.
За 12 секунд до завершения дополнительного времени Спунер убежал на рандеву с Бердиным, оформил дубль и поставил точку в этом матче.