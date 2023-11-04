Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Встреча завершилась за пределами основного времени

Дубль Спунера помог омскому «Авангарду» одолеть ХК «Сочи» в овертайме

4 ноября 2023, 16:30
Фото: ХК Авангард
Встреча завершилась за пределами основного времени

Омский «Авангард» за 12 секунд до завершения овертайма вырвал победу у ХК «Сочи»

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Сегодня омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ встречался с хоккейным клубом «Сочи». Победа со счетом 3:2 в овертайме осталась за «ястребами».

На 4-й минуте первого периода «ястребы» заработали удаление, — проштрафился Александр Филатьев за задержку соперника клюшкой. Омичи вполне уверенно отбились и далее игра продолжилась в довольно-таки опасных атаках хозяев льда, хотя по владению шайбой впереди явно были «ястребы».

На 18-й минуте сочинцы открывают счет стараниями Артура Тянулина, которому ассистировали Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов.

Во второй двадцатиминутке все тот же Филатьев вновь присел на скамейку штрафников на этот раз за подножку. Это большинство сочинцы реализовали, — шайба на счету Мичкова.

После гола тренерский штаб «Авангарда» запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря, но судьи ее не усмотрели. В итоге «ястребы» вновь остались в меньшинстве за задержку игры. В этот раз омичи отбились, а за 12 секунд до сирены Владимир Ткачев пробил-таки Михаила Бердина и этим голом в раздевалку завершил период.

В заключительном отрезке игры «Авангард» восстановил равенство в счете, — на 45-й минуте игры шайбу забросил Райан Спунер. Голевая передача на счету Ткачева. Далее игра продолжилась в обоюдоострых атаках и выпадах, но до новых забитых шайб дело не дошло. Таким образом, игра плавно перешла в овертайм.

За 12 секунд до завершения дополнительного времени Спунер убежал на рандеву с Бердиным, оформил дубль и поставил точку в этом матче.

Читайте также:
Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику ШарипзяноваОмский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»Омский «Авангард» уверенно разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Сочи#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#ХК "Сочи"#Новости#Василий Попов#Владимир Ткачев#Райан Спунер#Александр Филатьев#Михаил Бердин#Матвей Мичков
Подпишитесь
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
Сегодня, 04:18
Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Сегодня, 07:38
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
Сегодня, 05:16
Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко
Сегодня, 06:02
Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
Сегодня, 05:25
Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске
Сегодня, 08:07