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ХК "Сочи"

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2024
ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА
8 ноября, 12:08
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Сочи»: «Смогли реабилитироваться»
По мнению Михаила Кравца, после серьезного поражения от «Ак Барса», команда смогла собраться.
21 декабря 2023, 20:37
Нападающий омского «Авангарда» Спунер выделил гол Буше в матче с ХК «Сочи»
При этом выбор у хоккеиста был предостаточный, — «ястребы» в этой игре забросили 8 шайб.
21 декабря 2023, 19:30
Форвард омского «Авангарда» Спунер о победе над «Сочи»: «У них просто не было шансов»
По мнению хоккеиста, у «ястребов» было предостаточно моментов, чтобы забросить еще несколько шайб.
21 декабря 2023, 19:07
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над ЦСКА: «Мы были лучше»
Михаил Кравец поблагодарил всех игроков команды за отличную поездку, а особенно за ее концовку.
9 ноября 2023, 20:32
Дубль Спунера помог омскому «Авангарду» одолеть ХК «Сочи» в овертайме
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».
4 ноября 2023, 16:30
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Играем в Сочи, а половина трибун красные»
По мнению хоккеиста, ни один клуб КХЛ не может похвастать такими болельщиками.
4 августа 2023, 23:39
Экс-нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев приехал на турнир в Сочи
Правда, первый стартовый матч «ястребов» он смотрел с трибуны в качестве зрителя.
4 августа 2023, 22:02
2022
«Авангард» vs «Сочи». Топ драк «ястребов», которые запомнились болельщикам
Город55 решил вспомнить самые массовые ледовые побоища омской команды.
24 августа 2022, 07:42

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