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Михаил Бердин

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Август
«Омск живет хоккеем»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о беседах с таксистами
13 августа, 10:29
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Хоккеист также отметил поддержку трибун во время открытой тренировки.
1 августа, 06:32
Июль
Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын
2 июля, 04:39
Июнь
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
17 июня, 05:10
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
Ноябрь 2023
Дубль Спунера помог омскому «Авангарду» одолеть ХК «Сочи» в овертайме
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».
4 ноября 2023, 16:30

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