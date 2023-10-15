Омский «Авангард» уверено разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»

Первый период начался с явного доминирования гостей, что привело к голу на 8-й минуте матча, — шайба на счету Артура Каюмовав. За 36 секунд до завершения этого игрового отрезка «Локомотив» схлопотал удаление и на этой ноте команды ушли на перерыв.