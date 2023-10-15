Омский «Авангард» уверено разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Сегодня в Омске «Авангард» принимал лидера Фонбет Чемпионата КХЛ — ярославский «Локомотив». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «ястребов».
Первый период начался с явного доминирования гостей, что привело к голу на 8-й минуте матча, — шайба на счету Артура Каюмовав. За 36 секунд до завершения этого игрового отрезка «Локомотив» схлопотал удаление и на этой ноте команды ушли на перерыв.
С начала второй двадцатиминутки омичи доиграли большинство, но голами не отметились. Они пришли на 5-й минуте этого периода, когда после передач Романа Абросимова и Богдана Киселевича шайбу в ворота Даниила Исаева переправил Денис Венгрыжановский.
Через десять минут в большинстве «ястребы» удвоили свое преимущество, — Валентин Пьянов и Райан Спунер вывели Рида Буше на традиционную ударную позицию. Ровно через 2 минуты Либор Шулак сделал счет на табло 3:1. На перерыв в этом периоде команды вновь ушли на меньшинстве ярославцев.
Через 13 секунд третьего периода Владимир Ткачев реализовал большинство и сделал счет вполне неприличным для лидера регулярного чемпионата, — 4:1. Оставшееся игровое время гости всячески пытались переломить ход игры, но, в основном, их попытки заканчивались в средней зоне, после чего шли довольно-таки острые выпады «Авангарда».
В итоге омичи побеждают «Локомотив» со счетом 4:1 и одерживают третью победу подряд.