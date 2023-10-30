Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Дорогу, нарушающую ГОСТ, отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Незаконную дорогу в Омской области заметили после вмешательства прокуратуры

30 октября 2023, 12:03
Фото: Прокуратура Омской области

Дорогу, нарушающую ГОСТ, отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Русско-Полянского района проконтролировала реконструкцию дороги, на которой на было асфальта.

В ходе проверки было установлено, что автодорога по переулку Малый в районном поселке не покрыта асфальтом, что противоречит нормам ГОСТ. Кроме того, ранее прокуратура уже обращала внимание на этот участок, однако ситуация так и на была исправлена.

Из-за игнорирования главой поселения прошлого представления, в суд был направлен иск, обязывающий исправить нарушение и уложить асфальтовое покрытие.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, сейчас судебное решение исполнено, дорожное покрытие теперь безопасно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
Узнать подробнее
#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Строительство#Строительство и ремонт дорог#Строительство дорог#Новости#Строители#Дорога#Опасные дороги#Строительство дороги#Анастасия Баянова#Омские дороги#Аварийные дороги#Содержание дорог
Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Сегодня, 10:37
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
Кому Ягодку? Один из вице-мэров Омска возглавил департамент общественной безопасности
Сегодня, 09:31
«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра
Сегодня, 09:36
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
Сегодня, 09:57