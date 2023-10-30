Незаконную дорогу в Омской области заметили после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В ходе проверки было установлено, что автодорога по переулку Малый в районном поселке не покрыта асфальтом, что противоречит нормам ГОСТ. Кроме того, ранее прокуратура уже обращала внимание на этот участок, однако ситуация так и на была исправлена.
Из-за игнорирования главой поселения прошлого представления, в суд был направлен иск, обязывающий исправить нарушение и уложить асфальтовое покрытие.
Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, сейчас судебное решение исполнено, дорожное покрытие теперь безопасно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.