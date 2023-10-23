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«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду

23 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на ужасное состояние дороги, ведущей в детский сад

В мэрии ответили, что в этом году ремонт рядом с дошкольным учреждением уже был, но в другом месте. От жителей ждут заявки на благоустройство.

Омичи рассказали о затопленной дороге в районе в районе улицы Красный Пахарь. Проблема возникает каждый раз, как пройдет дождь, либо стает снег. Пост с жалобой появился в паблике «ЧП Омск» накануне, 22 октября.

«Между домами 33-я Северная, 27/1 и 33-я Северная, 29 огромная лужа. Это дорога в садик, и когда идешь в сад или обратно, то приходиться идти вдоль дороги Красный пахарь метров 100 с ребенком, где ездят фуры и носятся машины. Каждый дождь одно и тоже. Заезд во двор дома 33-я Северная, 29 тоже самое. От мусорки до конца дома весь асфальт разбит и вечно лужи, не обойти», — говорится в сообщении, автор которого пожелал остаться анонимным.

Местные жители надеются на помощь администрации города. В мэрии сообщили, что в этом году ремонтировали дорогу, непосредственно ведущую в детский сад.

«В текущем году выполнены работы по обустройству подъезда к детскому саду № 2 от улицы Красный пахарь. Перечни объектов для благоустройства (тротуары, проезды) формируются по письменным заявкам жителей с указанием персональных данных того, кто обращается. Работы выполняются, учитывая выделенное финансирование. Для того, чтобы специалисты включили территорию в перечень для благоустройства, вам необходимо направить заявление в администрацию Центрального округа», — рассказали в администрации.

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#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Финансирование#Детский сад#Проект#Заявление#Администрация#Проезд#Подъезд#Территория#Тротуар#Евгений Игишев
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