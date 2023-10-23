«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Омичи рассказали о затопленной дороге в районе в районе улицы Красный Пахарь. Проблема возникает каждый раз, как пройдет дождь, либо стает снег. Пост с жалобой появился в паблике «ЧП Омск» накануне, 22 октября.
«Между домами 33-я Северная, 27/1 и 33-я Северная, 29 огромная лужа. Это дорога в садик, и когда идешь в сад или обратно, то приходиться идти вдоль дороги Красный пахарь метров 100 с ребенком, где ездят фуры и носятся машины. Каждый дождь одно и тоже. Заезд во двор дома 33-я Северная, 29 тоже самое. От мусорки до конца дома весь асфальт разбит и вечно лужи, не обойти», — говорится в сообщении, автор которого пожелал остаться анонимным.
Местные жители надеются на помощь администрации города. В мэрии сообщили, что в этом году ремонтировали дорогу, непосредственно ведущую в детский сад.
«В текущем году выполнены работы по обустройству подъезда к детскому саду № 2 от улицы Красный пахарь. Перечни объектов для благоустройства (тротуары, проезды) формируются по письменным заявкам жителей с указанием персональных данных того, кто обращается. Работы выполняются, учитывая выделенное финансирование. Для того, чтобы специалисты включили территорию в перечень для благоустройства, вам необходимо направить заявление в администрацию Центрального округа», — рассказали в администрации.
Ранее Город55 рассказывал о коммунальных проблемах в одном из омских дворов. Там на месте теплотрассы образовалась огромная яма. Провал обещали устранить на этой неделе.