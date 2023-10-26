Главная городская елка, скорая после обеда и пистолет из маркетплейса. Омск сегодня

Сегодня стало известно, что воспитанница большеуковского дома детства кроме побоев и издевательств угрожала детям пневматическим пистолетом. о слов девочки, пистолет она приобрела через интернет-магазин, эта информация сейчас проверяется. От ее действий пострадало не менее пяти воспитанников учреждения, в возрасте от 13 до 16 лет. Кроме того, летом 2023 года 16-летняя девочка уже была судима за кражу. Следствие же по новому делу продолжается.