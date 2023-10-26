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Posted Вчера, 13:54

Published Вчера, 13:54

Modified Вчера, 13:57

Updated Вчера, 13:57

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Главная городская елка, скорая после обеда и пистолет из маркетплейса. Омск сегодня

26 октября 2023, 13:54
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, где в этом году в Омске установят главную городскую елку

Сегодня мэр города Сергей Шелест рассказал, где в этом году установят главную городскую елку. Стало известно, что главный праздничный атрибут будет установлена на территории Омской крепости. Ее торжественное открытие состоится 28 декабря в 17:00. Мэр добавил, что омичей будет ждать яркое представление, катания с ледяных горок и интерактивные площадки. Напомним, что в прошлом году местом для главной елки выбрали площадь напротив цирка.

Новый год не за горами. В Омске определились с местом для главной городской елки
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Новость №2. В омском училище студентку увезли на скорой после обеда в местной столовой

В редакцию Города55 поступила жалоба от омичей. Сразу несколько человек рассказали о недовольстве качеством еды в омском медицинском училище железнодорожного транспорта. Обучающиеся здесь постоянно жалуются на недомогание после посещений столовой, недавно даже пришлось вызвать скорую помощь студентке после обеда. Девочку забрали в больницу с острым отравлением. Обратившиеся в редакцию надеются на реакцию Роспотребнадзора и городской администрации.

«Написали кучу жалоб». Омскую студентку увезла скорая после обеда в столовой училища
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Новость №3. В Омской области воспитанница детдома угрожала сверстникам пистолетом

Сегодня стало известно, что воспитанница большеуковского дома детства кроме побоев и издевательств угрожала детям пневматическим пистолетом. о слов девочки, пистолет она приобрела через интернет-магазин, эта информация сейчас проверяется. От ее действий пострадало не менее пяти воспитанников учреждения, в возрасте от 13 до 16 лет. Кроме того, летом 2023 года 16-летняя девочка уже была судима за кражу. Следствие же по новому делу продолжается.

Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми
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