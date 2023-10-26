Новый год не за горами. В Омске определились с местом для главной городской елки

Posted Вчера, 04:30
Published Вчера, 04:30
Modified Вчера, 07:40
Updated Вчера, 07:40
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 26 октября, рассказал в своем телеграм-канале, где в этом году установят главную городскую елку.
«Главная городская елка в нынешнем году будет установлена на территории Омской крепости. Ее торжественное открытие состоится 28 декабря в 17:00. Омичей и гостей города ждут яркое представление, катания с ледяных горок и интерактивные площадки. Подготовка к празднику уже начата», — сообщил градоначальник.
Отметим, что в минувший понедельник Город55 задавал вопрос мэрии о месте установки главной елки, однако с этим вопросом на тот момент еще не определились.
«На данный момент департамент культуры собирает предложения в единый план, который в дальнейшем будет направлен мэру на согласование. Первый орг. комитет пройдет в середине ноября. Новогодняя пресс-конференция запланирована на начало декабря. Сейчас идет согласование дат и локаций проведения благотворительных елок мэра, а также даты и места открытия главной городской елки», — сообщили в администрации Омска.
В прошлом году местом для главной елки выбрали площадь напротив цирка.