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Posted Вчера, 04:30

Published Вчера, 04:30

Modified Вчера, 07:40

Updated Вчера, 07:40

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Новый год не за горами. В Омске определились с местом для главной городской елки

26 октября 2023, 04:30
Фото: 1MI
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Стало известно, где в этом году в Омске установят главную городскую елку

Торжественное открытие елки запланировано на 28 декабря. Омичам обещают представление и интерактивы.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 26 октября, рассказал в своем телеграм-канале, где в этом году установят главную городскую елку.

«Главная городская елка в нынешнем году будет установлена на территории Омской крепости. Ее торжественное открытие состоится 28 декабря в 17:00. Омичей и гостей города ждут яркое представление, катания с ледяных горок и интерактивные площадки. Подготовка к празднику уже начата», — сообщил градоначальник.

Отметим, что в минувший понедельник Город55 задавал вопрос мэрии о месте установки главной елки, однако с этим вопросом на тот момент еще не определились.

«На данный момент департамент культуры собирает предложения в единый план, который в дальнейшем будет направлен мэру на согласование. Первый орг. комитет пройдет в середине ноября. Новогодняя пресс-конференция запланирована на начало декабря. Сейчас идет согласование дат и локаций проведения благотворительных елок мэра, а также даты и места открытия главной городской елки», — сообщили в администрации Омска.

В прошлом году местом для главной елки выбрали площадь напротив цирка.

Где в Омске будет главная городская елка? Мэр Сергей Шелест назвал место
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#Общество#Департамент культуры#Омск#Новый год#Омская крепость#Мэр#Торжественное открытие#Представление#Евгений Игишев
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