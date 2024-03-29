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Жалобы студентов

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Март
«Извечная проблема»: студенты ОмГУ пожаловались на ужасное состояние второго корпуса
29 марта, 08:12
Декабрь 2023
Не больше +2. В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами
14 декабря 2023, 05:59
С наледью на трубе. Студенты ОмГУ пожаловались на холодные аудитории в вузе
12 декабря 2023, 08:30
Октябрь 2023
Главная городская елка, скорая после обеда и пистолет из маркетплейса. Омск сегодня
26 октября 2023, 13:54
«Написали кучу жалоб». Омскую студентку увезла скорая после обеда в столовой училища
На питание в образовательном учреждении жалуются сразу несколько человек.
26 октября 2023, 12:26

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